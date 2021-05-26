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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110256656
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку транспортного средства для нужд общества № 10/ЗКЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.04.2021 13:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,
Почтовый адрес
660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"
Контактный телефон
+7 391 219-04-41
Факс
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Адрес электронной почты
banina@gpkk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Банина Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка транспортного средства для нужд общества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 04:30 GMT +326.05.2021 04:3026.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256656Дата и время окончания срока приема заявок Поставка транспортного средства для нужд обществаКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2021 04:3026.05.2021 04:3026.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110256656Дата и время вскрытия заявок Поставка транспортного средства для нужд обществаКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка транспортного средства для нужд общества
Начальная цена
6 805 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в г. Красноярск, в соответствии с проектом договора, который является неотъемлемой частью приложения № 1 к Извещению о запросе котировок (Форма 10.1.).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
Все закупки и тендеры АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
Адрес местонахождения
660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,
660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"
29.10.24
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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