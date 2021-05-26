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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку транспортного средства для нужд общества № 10/ЗКЭ

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку транспортного средства для нужд общества № 10/ЗКЭ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 04:3026.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256656Дата и время окончания срока приема заявок Поставка транспортного средства для нужд обществаКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110256656

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку транспортного средства для нужд общества № 10/ЗКЭ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 13:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения_в_Извещение___10_ЗКЭ.docx

    ДоЗ_10_ЗП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
    Все закупки и тендеры АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

    Юридический адрес

    660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,

    Почтовый адрес

    660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"

    Контактный телефон

    +7 391 219-04-41

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    banina@gpkk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Банина Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка транспортного средства для нужд общества

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 04:30 GMT +326.05.2021 04:3026.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256656Дата и время окончания срока приема заявок Поставка транспортного средства для нужд обществаКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2021 04:3026.05.2021 04:3026.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110256656Дата и время вскрытия заявок Поставка транспортного средства для нужд обществаКрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 05:0026.05.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256656Подведение итогов не позднее Поставка транспортного средства для нужд обществаКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка транспортного средства для нужд общества

    Начальная цена

    6 805 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в г. Красноярск, в соответствии с проектом договора, который является неотъемлемой частью приложения № 1 к Извещению о запросе котировок (Форма 10.1.).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
    Все закупки и тендеры АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

    Адрес местонахождения

    660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,

    660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"

    Классификатор ОКПД2

    29.10.24

    Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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