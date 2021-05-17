Право заключения Договора на поставку металлопроката

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Товар поставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней при наличии на складе Поставщика и в течение 45 (сорока пяти) календарных дней при необходимости изготовления с момента подписания Сторонами отдельного договора на поставку партии Товара, в соответствии с заявленным количеством. Товар поставляется Покупателю в количестве, указанном в техническом задании. Допускается толеранс поставки в пределах +/- 10% от заявленного количества, в соответствии с проектом договора (Приложение № 4 к Документации к Извещению №119/036-2021). Оплата Товара производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней после осуществления поставки, путем безналичного перечисления денежных средств на счет Поставщика.