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Номер извещения
32110256747
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения Договора на поставку металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
30.04.2021 13:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
812 доб.363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256747Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.05.2021 23:5918.05.2021 23:5918.05.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110256747Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка металлопрокатаСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Дата и время проведения
24.05.2021 10:0024.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110256747Дата и время проведения Поставка металлопрокатаСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Подведение итогов не позднее
25.05.2021 23:5925.05.2021 23:5925.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256747Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката
Начальная цена
19 117 383,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка металлопроката, ассортимент, объем, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 119/036-2021).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Организация доставки Товара осуществляется силами Покупателя. Покупатель осуществляет самовывоз Товара от Поставщика, находящегося на территории Санкт-Петербурга. Либо с терминала транспортной компании, в случае иногородней поставки. Иногородний Поставщик организует и оплачивает доставку Товара через Транспортную компанию до терминала выдачи в Санкт-ПетербургеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
24.10.6
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 195400.00000
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