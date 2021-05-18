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    Главная / Торги / Поставка фурнитуры

    Поставка фурнитуры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176840Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фурнитурыг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176840

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фурнитуры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 13:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_на_поставку_фурнитуры.docx

    Приложение___1___Проект_договора.docx

    Приложение__2___Спецификация.docx

    ГП176840_рассмотрения.pdf

    ГП176840_подведения.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буланов Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фурнитуры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 12:00 GMT +318.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176840Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фурнитурыг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 12:3018.05.2021 12:3018.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176840Дата и время вскрытия заявок Поставка фурнитурыг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Подведение итогов не позднее

    19.05.2021 18:0019.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176840Подведение итогов не позднее Поставка фурнитурыг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176840Подведение итогов не позднее Поставка фурнитурыг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фурнитуры

    Начальная цена

    350 650,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    25.72.14.120

    Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73

    Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933347/name/60a7a1e441ca12.09670561

    21.05.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933348/name/60a7a1e93b7397.03224293

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка фурнитуры"

    Кол-во:

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