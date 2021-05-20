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    Главная / Торги / Услуги по техническому освидетельствованию модулей газового пожаротушения системы АУГП

    Услуги по техническому освидетельствованию модулей газового пожаротушения системы АУГП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256673Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по техническому освидетельствованию модулей газового пожаротушения системы АУГП МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110256673

    Уникальный номер закупки

    151-21

    Номер закупки

    151-21

    Наименование закупки

    Услуги по техническому освидетельствованию модулей газового пожаротушения системы АУГП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 13:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    +7 495 366-76-11

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    tender91@mcc.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клёнова Виктория Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по техническому освидетельствованию модулей газового пожаротушения системы АУГП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 10:00 GMT +320.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256673Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по техническому освидетельствованию модулей газового пожаротушения системы АУГП Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 10:0020.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110256673Дата и время вскрытия заявок Услуги по техническому освидетельствованию модулей газового пожаротушения системы АУГП Москва

    Подведение итогов не позднее

    01.06.2021 14:0001.06.2021 14:0001.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256673Подведение итогов не позднее Услуги по техническому освидетельствованию модулей газового пожаротушения системы АУГП Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.202101.06.2021 14:0001.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256673Подведение итогов не позднее Услуги по техническому освидетельствованию модулей газового пожаротушения системы АУГП Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по техническому освидетельствованию модулей газового пожаротушения системы АУГП

    Начальная цена

    372 346,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Задание на закупку» Документации о закупке и (или) Разделом 4 «Проект договора» Документации о закупке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Задание на закупку» Документации о закупке и (или) Разделом 4 «Проект договора» Документации о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Задание на закупку» Документации о закупке и (или) Разделом 4 «Проект договора» Документации о закупке.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29.900

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во:

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