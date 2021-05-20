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Номер извещения
32110256673
Уникальный номер закупки
151-21
Наименование закупки
Услуги по техническому освидетельствованию модулей газового пожаротушения системы АУГП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 13:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
tender91@mcc.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клёнова Виктория Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по техническому освидетельствованию модулей газового пожаротушения системы АУГП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 10:00 GMT +320.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256673Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по техническому освидетельствованию модулей газового пожаротушения системы АУГП Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 10:0020.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110256673Дата и время вскрытия заявок Услуги по техническому освидетельствованию модулей газового пожаротушения системы АУГП Москва
Подведение итогов не позднее
01.06.2021 14:0001.06.2021 14:0001.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256673Подведение итогов не позднее Услуги по техническому освидетельствованию модулей газового пожаротушения системы АУГП Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по техническому освидетельствованию модулей газового пожаротушения системы АУГП
Начальная цена
372 346,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Разделом 3 «Задание на закупку» Документации о закупке и (или) Разделом 4 «Проект договора» Документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Разделом 3 «Задание на закупку» Документации о закупке и (или) Разделом 4 «Проект договора» Документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
33.12.29.900
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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