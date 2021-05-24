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Номер извещения
32110256584
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №233/КО - Оказание услуг по проведению натурных исследований и измерений на границе санитарно-защитных зон (СЗЗ), проведение кадастровых работ по описанию местоположения СЗЗ для районных котельных РК-1, РК-2, РК-7, РК-8, сопровождение документации до включения СЗЗ в ЕГРН для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 13:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 510
Факс
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Адрес электронной почты
vvasilkova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Василькова Владлена Олеговна
Место рассмотрения предложений
-
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КО №233/КО - Оказание услуг по проведению натурных исследований и измерений на границе санитарно-защитных зон (СЗЗ), проведение кадастровых работ по описанию местоположения СЗЗ для районных котельных РК-1, РК-2, РК-7, РК-8, сопровождение документации до включения СЗЗ в ЕГРН для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.07.202107.07.2021 23:5907.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256584Подведение итогов не позднее КО №233/КО - Оказание услуг по проведению натурных исследований и измерений на границе санитарно-защитных зон (СЗЗ), проведение кадастровых работ по описанию местоположения СЗЗ для районных котельных РК-1, РК-2, РК-7, РК-8, сопровождение документации до включения СЗЗ в ЕГРН для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль»-
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №233/КО - Оказание услуг по проведению натурных исследований и измерений на границе санитарно-защитных зон (СЗЗ), проведение кадастровых работ по описанию местоположения СЗЗ для районных котельных РК-1, РК-2, РК-7, РК-8, сопровождение документации до включения СЗЗ в ЕГРН для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль»
Начальная цена
716 470,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ
Адрес местонахождения
150065, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Проспект Машиностроителей, 64
39.00.23
39.00
Документация лота
Кол-во: 1
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