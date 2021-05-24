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    Главная / Торги / КО №233/КО - Оказание услуг по проведению натурных исследований и измерений на границе санитарно-защитных зон (СЗЗ), проведение кадастровых работ по описанию местоположения СЗЗ для районных котельных РК-1, РК-2, РК-7, РК-8, сопровождение документации до включения СЗЗ в ЕГРН для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль»

    КО №233/КО - Оказание услуг по проведению натурных исследований и измерений на границе санитарно-защитных зон (СЗЗ), проведение кадастровых работ по описанию местоположения СЗЗ для районных котельных РК-1, РК-2, РК-7, РК-8, сопровождение документации до включения СЗЗ в ЕГРН для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256584Дата и время окончания срока приема заявок КО №233/КО - Оказание услуг по проведению натурных исследований и измерений на границе санитарно-защитных зон (СЗЗ), проведение кадастровых работ по описанию местоположения СЗЗ для районных котельных РК-1, РК-2, РК-7, РК-8, сопровождение документации до включения СЗЗ в ЕГРН для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль»-Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110256584

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №233/КО - Оказание услуг по проведению натурных исследований и измерений на границе санитарно-защитных зон (СЗЗ), проведение кадастровых работ по описанию местоположения СЗЗ для районных котельных РК-1, РК-2, РК-7, РК-8, сопровождение документации до включения СЗЗ в ЕГРН для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 13:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    233_КО_1_2_ГПТЭ_Яр_КО_09.06.2021.zip

    Документация и извещение

    233_перенос_ДВ_на_24.05.zip

    233_перенос_ДПИ_на_7.07.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 510

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vvasilkova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Василькова Владлена Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №233/КО - Оказание услуг по проведению натурных исследований и измерений на границе санитарно-защитных зон (СЗЗ), проведение кадастровых работ по описанию местоположения СЗЗ для районных котельных РК-1, РК-2, РК-7, РК-8, сопровождение документации до включения СЗЗ в ЕГРН для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.07.202107.07.2021 23:5907.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256584Подведение итогов не позднее КО №233/КО - Оказание услуг по проведению натурных исследований и измерений на границе санитарно-защитных зон (СЗЗ), проведение кадастровых работ по описанию местоположения СЗЗ для районных котельных РК-1, РК-2, РК-7, РК-8, сопровождение документации до включения СЗЗ в ЕГРН для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль»-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №233/КО - Оказание услуг по проведению натурных исследований и измерений на границе санитарно-защитных зон (СЗЗ), проведение кадастровых работ по описанию местоположения СЗЗ для районных котельных РК-1, РК-2, РК-7, РК-8, сопровождение документации до включения СЗЗ в ЕГРН для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль»

    Начальная цена

    716 470,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ

    Адрес местонахождения

    150065, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Проспект Машиностроителей, 64

    Классификатор ОКПД2

    39.00.23

    Услуги специализированные прочие по контролю над загрязнением окружающей среды

    Классификатор ОКВЭД2

    39.00

    Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/956248/name/60c8b467029027.35565585

    15.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №233/КО - Оказание услуг по проведению натурных исследований и измерений на границе санитарно-защитных зон (СЗЗ), проведение кадастровых работ по описанию местоположения СЗЗ для районных котельных РК-1, РК-2, РК-7, РК-8, сопровождение документации до включения СЗЗ в ЕГРН для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль»"

    Кол-во: 1

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