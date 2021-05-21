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    Главная / Торги / Поставка летней спецодежды

    Поставка летней спецодежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 09:3021.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256590Дата и время окончания срока приема заявок Поставка летней спецодеждыКурганПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110256590

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка летней спецодежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 13:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_описания_поставляемого_товара___ЛОТ___1.xlsx

    Документация_спецодежда.docx

    Проект_договора_на_поставку___GI0001477.doc

    ТЗ_по_запросу_предложений_в_электронной_форме___GI0001477_.docx

    _Форма_ТЗ_GI0001477___.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН

    Юридический адрес

    640021, ОБЛ КУРГАНСКАЯ, Г КУРГАН, УЛ КОЛИ МЯГОТИНА, 90А,

    Почтовый адрес

    640000, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 90А

    Контактный телефон

    +7 3522 64-25-20

    Факс

    +7 3522 45-83-56

    Адрес электронной почты

    zaykova_en@kurgangazcom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попов Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Курган

    Закупки и тендеры Курганская область

    Закупки и тендеры Спецодежда

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка летней спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 08:0027.05.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256590Подведение итогов не позднее Поставка летней спецодеждыКурган

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка летней спецодежды

    Начальная цена

    3 190 112,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН

    Адрес местонахождения

    640021, ОБЛ КУРГАНСКАЯ, Г КУРГАН, УЛ КОЛИ МЯГОТИНА, 90А,

    640000, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 90А

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 12.00000

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