Лот 1

Конкурс №235/К - Строительно-монтажные работы по строительству, реконструкции, техперевооружению тепловых сетей пгт. Вахруши, пгт. Мурыгино, п. Краснооктябрьский для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)