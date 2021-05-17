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Номер извещения
32110256491
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс №235/К - Строительно-монтажные работы по строительству, реконструкции, техперевооружению тепловых сетей пгт. Вахруши, пгт. Мурыгино, п. Краснооктябрьский для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.04.2021 13:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 483
Факс
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Адрес электронной почты
ldemina@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демина Лолита Сергеевна
Место рассмотрения предложений
-
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Конкурс №235/К - Строительно-монтажные работы по строительству, реконструкции, техперевооружению тепловых сетей пгт. Вахруши, пгт. Мурыгино, п. Краснооктябрьский для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
07.07.202107.07.2021 23:5907.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256491Подведение итогов не позднее Конкурс №235/К - Строительно-монтажные работы по строительству, реконструкции, техперевооружению тепловых сетей пгт. Вахруши, пгт. Мурыгино, п. Краснооктябрьский для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Конкурс №235/К - Строительно-монтажные работы по строительству, реконструкции, техперевооружению тепловых сетей пгт. Вахруши, пгт. Мурыгино, п. Краснооктябрьский для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
15 201 855,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром теплоэнерго Киров
Все закупки и тендеры Газпром теплоэнерго Киров
Адрес местонахождения
610035, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Воровского, 78А оф 609
42.99
42.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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