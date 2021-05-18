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    Главная / Торги / Поставка трубы гофрированной

    Поставка трубы гофрированной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256939Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы гофрированнойг. Киров, ул. Производственная д.25Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110256939

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    285

    Наименование закупки

    Поставка трубы гофрированной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 14:02

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_итоги.pdf

    Опросный_лист__1402_000372.docx

    Извещение.pdf

    Приложение__2_к_Извещению__ТЗ_.xlsx

    Приложение__3_к_Извещению_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Приложение__1.1_к_Техническому_предложению__Опросный_лист___1402_000372_.docx

    Приложение__1_к_Договору.xlsx

    Приложение__1к_Котировочной_заявке.xls

    Извещение.docx

    Приложение___1_к_Извещению__котировочная_заявка_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    Почтовый адрес

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Контактный телефон

    +7 912 365-03-04

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@vdkanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Киров, ул. Производственная д.25

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубы гофрированной

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256939Подведение итогов не позднее Поставка трубы гофрированнойг. Киров, ул. Производственная д.25

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы гофрированной

    Начальная цена

    6 998 922,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22

    Производство резиновых и пластмассовых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935290/name/60ac8fea0f1f81.62668712

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба гофрированная двуслойная с раструбом SN12 DN 800мм L=6м"

    Кол-во: 44.00000

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