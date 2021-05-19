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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП176825
Уникальный номер закупки
406
Наименование закупки
Ворота, калитки, панели
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.04.2021 13:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-65-50
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стаханова Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ворота, калитки, панели
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 13:00 GMT +319.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176825Дата и время окончания срока приема заявок Ворота, калитки, панелиг. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 13:0019.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176825Дата и время вскрытия заявок Ворота, калитки, панелиг. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ворота, калитки, панели
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14
Кол-во: 16
Кол-во: 386
Кол-во: 564
Кол-во: 2120
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