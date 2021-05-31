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    Главная / Торги / Открытый аукцион на повышение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли - продажи имущества. Лот №1 - Земельный участок (инв. № 011100000180), площадь участка 14 235 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства коттеджей, кадастровый номер: 66:25:2301001:533, наличие инженерных коммуникаций. Месторасположение: Россия, Свердловская обл., Сысертский р-н, д. Токарево, участок расположен примерно в 120 метрах по направлению на юг относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира ул. Восточная, 3. Обременения отсутствуют. Собственник: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Открытый аукцион на повышение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли - продажи имущества. Лот №1 - Земельный участок (инв. № 011100000180), площадь участка 14 235 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства коттеджей, кадастровый номер: 66:25:2301001:533, наличие инженерных коммуникаций. Месторасположение: Россия, Свердловская обл., Сысертский р-н, д. Токарево, участок расположен примерно в 120 метрах по направлению на юг относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира ул. Восточная, 3. Обременения отсутствуют. Собственник: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176821Дата и время окончания срока приема заявок Земельный участок (инв. № 011100000180), площадь участка 14 235 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства коттеджей, кадастровый номер: 66:25:2301001:533, наличие инженерных коммуникаций. Месторасположение: Россия, Свердловская обл., Сысертский р-н, д. Токарево, участок расположен примерно в 120 метрах по направлению на юг относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира ул. Восточная, 3. Обременения отсутствуют МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион на повышение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли - продажи имущества. Лот №1 - Земельный участок (инв. № 011100000180), площадь участка 14 235 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства коттеджей, кадастровый номер: 66:25:2301001:533, наличие инженерных коммуникаций. Месторасположение: Россия, Свердловская обл., Сысертский р-н, д. Токарево, участок расположен примерно в 120 метрах по направлению на юг относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира ул. Восточная, 3. Обременения отсутствуют. Собственник: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Россия, Свердловская обл., Сысертский р-н, д. Токарево, участок расположен примерно в 120 метрах по направлению на юг относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира ул. Восточная, 3

    Номер извещения

    ГП176821

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Земельный участок (инв. № 011100000180), площадь участка 14 235 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства коттеджей, кадастровый номер: 66:25:2301001:533, наличие инженерных коммуникаций. Месторасположение: Россия, Свердловская обл., Сысертский р-н, д. Токарево, участок расположен примерно в 120 метрах по направлению на юг относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира ул. Восточная, 3. Обременения отсутствуют

    Начальная цена

    5750000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    500000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-04-2021 13:12 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.05.2021 18:00

    Дата и время проведения

    01.06.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

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    12

    ИС_ЗУ_Токарево_ПП_01.06.2021___аукцион.docx

    ГП176821_Протокол_Токарево_торги_01.06.2021.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    500000.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Залетаев Андрей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    A.Zaletaev@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 343 359-72-23

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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