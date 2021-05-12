Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

оплата в размере 100% от стоимости поставленного товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или УПД, паспорт), денежными средствами на расчетный счет поставщика.; Однократная закупка; Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены не позднее 60 рабочих дней с даты заключения договора. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя.