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    Главная / Торги / Поставка отводов, переходов, тройников 12х18н10т

    Поставка отводов, переходов, тройников 12х18н10т

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256439Дата и время окончания срока приема заявок поставка отводов, переходов, тройников 12х18н10т6140,38, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28 ПАО НПО "Искра"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110256439

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка отводов, переходов, тройников 12х18н10т

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 13:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    963_поставка_отводов__переходов__тройников_12х18н10т.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-72-07

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    sms940@iskra.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шигорин Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    6140,38, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28 ПАО НПО "Искра"

    Закупки и тендеры Пермский край

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка отводов, переходов, тройников 12х18н10т

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256439Дата и время окончания срока приема заявок поставка отводов, переходов, тройников 12х18н10т6140,38, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28 ПАО НПО "Искра"

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110256439Дата и время вскрытия заявок поставка отводов, переходов, тройников 12х18н10т6140,38, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28 ПАО НПО "Искра"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 15:0018.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256439Подведение итогов не позднее поставка отводов, переходов, тройников 12х18н10т6140,38, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28 ПАО НПО "Искра"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка отводов, переходов, тройников 12х18н10т

    Начальная цена

    4 998 946,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    24.20.40

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 2214.00000

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