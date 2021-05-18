www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110256439
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка отводов, переходов, тройников 12х18н10т
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.04.2021 13:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-72-07
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
sms940@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шигорин Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
6140,38, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28 ПАО НПО "Искра"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка отводов, переходов, тройников 12х18н10т
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256439Дата и время окончания срока приема заявок поставка отводов, переходов, тройников 12х18н10т6140,38, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28 ПАО НПО "Искра"
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110256439Дата и время вскрытия заявок поставка отводов, переходов, тройников 12х18н10т6140,38, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28 ПАО НПО "Искра"
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка отводов, переходов, тройников 12х18н10т
Начальная цена
4 998 946,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещению о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
24.20.40
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2214.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.