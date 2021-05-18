Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. 100% оплата в течение 20 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 2. В случае, если сторона по договору (поставщик/подрядчик/исполнитель) является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», оплата по договору (отдельному этапу договора) составляет не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора). В случае применения указанного пункта, иной срок оплаты, установленный Договором, не применяется.; Согласно договору; В соответствии с ориентировочным периодом поставки, по заявкам Покупателя. Окончательный срок резервирования и объем товара устанавливаются заявкой Покупателя. Срок резервирования товара на складе Поставщика (Перевозчика) в г.Екатеринбург в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику на электронную почту ___________________. Покупатель осуществляет выборку товара со склада Поставщика по «31» декабря 2021г. включительно.