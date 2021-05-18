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    Главная / Торги / Поставка набивки, асбеста, паронита

    Поставка набивки, асбеста, паронита

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 06:0018.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256642Дата и время окончания срока приема заявок Поставка набивки, асбеста, паронита620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110256642

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    259/60-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Поставка набивки, асбеста, паронита

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 13:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка набивки, асбеста, паронита

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 06:00 GMT +318.05.2021 06:0018.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256642Дата и время окончания срока приема заявок Поставка набивки, асбеста, паронита620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 06:0018.05.2021 06:0018.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110256642Дата и время вскрытия заявок Поставка набивки, асбеста, паронита620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 16:0024.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256642Подведение итогов не позднее Поставка набивки, асбеста, паронита620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка набивки, асбеста, паронита

    Начальная цена

    657 803,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Свердловская область, ЕкатеринбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. 100% оплата в течение 20 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 2. В случае, если сторона по договору (поставщик/подрядчик/исполнитель) является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», оплата по договору (отдельному этапу договора) составляет не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора). В случае применения указанного пункта, иной срок оплаты, установленный Договором, не применяется.; Согласно договору; В соответствии с ориентировочным периодом поставки, по заявкам Покупателя. Окончательный срок резервирования и объем товара устанавливаются заявкой Покупателя. Срок резервирования товара на складе Поставщика (Перевозчика) в г.Екатеринбург в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику на электронную почту ___________________. Покупатель осуществляет выборку товара со склада Поставщика по «31» декабря 2021г. включительно.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    23.99.11.130

    Изделия из смесей на основе хризотила

    Классификатор ОКВЭД2

    23.99.1

    Производство обработанных хризотиловых волокон, смесей на основе хризотила и изделий из них

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ткань асбестовая АТ-2 ГОСТ 6102-94"

    Кол-во: 600

    "Позиция 2"

    "набивка сальниковая АГИ 6х6мм ГОСТ 5152-84"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "набивка сальниковая АГИ 8х8мм ГОСТ 5152-84"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "набивка сальниковая АГИ 10х10мм ГОСТ 5152-84"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "набивка сальниковая АП-31 8х8мм ГОСТ 5152-84"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "набивка сальниковая АП-31 10х10мм ГОСТ 5152-84"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "набивка сальниковая АП-31 12х12мм ГОСТ 5152-84"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "набивка сальниковая АП-31 14х14мм ГОСТ 5152-84"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "набивка сальниковая АП-31 16х16мм ГОСТ 5152-84"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "набивка сальниковая АП-31 40х40мм ГОСТ 5152-84"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "набивка сальниковая НГФ-ХБ 8мм ТУ2573-004-13267785-07"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "набивка сальниковая НГФ-ХБ 10мм ТУ2573-004-13267785-07"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "набивка сальниковая НГФ-ХБ 12мм ТУ2573-004-13267785-07"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "набивка сальниковая НГФ-ХБ 14мм ТУ2573-004-13267785-07"

    Кол-во: 40

    "Позиция 15"

    "набивка сальниковая НГФ-ХБ 16мм ТУ2573-004-13267785-07"

    Кол-во: 60

    "Позиция 16"

    "шнур асбестовый ШАОН 4мм ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "шнур асбестовый ШАОН 6мм ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "шнур асбестовый ШАОН 10мм ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 40

    "Позиция 19"

    "шнур асбестовый ШАОН 14мм ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 40

    "Позиция 20"

    "шнур асбестовый ШАОН 40мм ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 40

    "Позиция 21"

    "асбокартон КАОН-1 4мм ГОСТ 2850-95"

    Кол-во: 60

    "Позиция 22"

    "асбокартон КАОН-1 5мм ГОСТ 2850-95"

    Кол-во: 500

    "Позиция 23"

    "паронит ПМБ 3мм ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "паронит ПМБ 2мм ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 40

    "Позиция 25"

    "паронит ПМБ 4мм ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "паронит ПОН 3мм ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 150

    "Позиция 27"

    "паронит ПОН 1мм ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "паронит ПМБ 1,5мм ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 15

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