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    Главная / Торги / Продажа образовавшегося лома черных, цветных металлов

    Продажа образовавшегося лома черных, цветных металлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 11:0012.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176820Дата и время окончания срока приема заявок Лом черных и цветных металлов категории смешанный - 700 000 кг (засор – 1%)ЕкатеринбургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа образовавшегося лома черных, цветных металлов

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    620010, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33

    Номер извещения

    ГП176820

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

    Предмет договора

    Лом черных и цветных металлов категории смешанный - 700 000 кг (засор – 1%)

    Начальная цена

    20.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-04-2021 13:11 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.05.2021 11:30

    Дата и время проведения

    12.05.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Список_документов.doc

    Форма_анкеты_контрагента.doc

    ТЗ_смешанный.pdf

    ГП176820_second_parts_protocol__1__ЭТП.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Контактный телефон

    +7 343 310-69-71

    Адрес электронной почты

    Pavel.Borisov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Борисов Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Борисов Павел Андреевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Pavel.Borisov@omzglobal.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 343 310-06-91

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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