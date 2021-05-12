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Наименование процедуры
Продажа образовавшегося лома черных, цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
620010, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33
Номер извещения
ГП176820
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Предмет договора
Лом черных и цветных металлов категории смешанный - 700 000 кг (засор – 1%)
Начальная цена
20.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-04-2021 13:11 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.05.2021 11:30
Дата и время проведения
12.05.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Контактный телефон
+7 343 310-69-71
Адрес электронной почты
Pavel.Borisov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Борисов Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Контактное лицо продавца/инициатора
Борисов Павел Андреевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Pavel.Borisov@omzglobal.com
Телефон продавца/инициатора
+7 343 310-06-91
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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