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    Главная / Торги / Поставка лестниц и вышек тур

    Поставка лестниц и вышек тур

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 06:0012.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256619Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лестниц и вышек тур620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110256619

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    276/63-А

    Наименование закупки

    Поставка лестниц и вышек тур

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 13:33

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение

    Закупочная документация

    Проект договора

    32110256619_ПИ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-67

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Алиса Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лестниц и вышек тур

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 16:0024.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256619Подведение итогов не позднее Поставка лестниц и вышек тур620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лестниц и вышек тур

    Начальная цена

    951 290,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    78 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в размере 100% от стоимости поставленного товара в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента поставки товара на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или Универсальный передаточный документ (УПД)), паспорт на товар, денежными средствами на расчетный счет поставщика.; Однократная закупка; Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены в течении 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения договора. Поставка должна быть произведена единовременно, в случае частичной отгрузки требуется письменное согласие Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.119

    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/924502/name/609cd684da1164.82208527

    13.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Помост УТЛ-50 стальной окрашенный УТЛ-50"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Вышка solid-1 (1,6x0,7) высота 4м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Настил с люком solid-1 (1,6х0,7м)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 4"

    "Настил с люком Solid-4 (2,0х1,2м)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Настил с люком Solid-2 (2,0,2,0м)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Мобильная алюминиевая монтажная подставка 4 ступени 805096"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Монтажная подставка БМ, 2 ступеньки, алюм."

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Анодированная стремянка SEPRO S 4 ступ."

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Трехсекционная универсальная лестница с доп. Функцией stabilo 3х9"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "stabilo универс. Лестница из трех частей, 3х 12 перекладен"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Стремянка stabilo с роликами 5 ступ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Свободностоящая стремянка, 7 ступенек с роликами"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Стремянка Solidy 7 ступ. 126252 krause"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Трап передвижной 2.25"

    Кол-во: 4

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