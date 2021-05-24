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    Главная / Торги / Парафин П-2 20 тонн

    Парафин П-2 20 тонн

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176870Дата и время окончания срока приема заявок Парафин П-2 20 тонн. Транспортные расходы берет но себя компания заказчика.УздаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176870

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Парафин П-2 20 тонн

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 14:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ
    Все закупки и тендеры СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    +375 29 693503 доб. 5

    Факс

    Адрес электронной почты

    mir.svechi@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шапиро Наталья Львовна

    Место рассмотрения предложений

    Узда

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Парафин П-2 20 тонн. Транспортные расходы берет но себя компания заказчика.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 10:00 GMT +324.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176870Дата и время окончания срока приема заявок Парафин П-2 20 тонн. Транспортные расходы берет но себя компания заказчика.Узда

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2021 10:0024.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176870Дата и время вскрытия заявок Парафин П-2 20 тонн. Транспортные расходы берет но себя компания заказчика.Узда

    Подведение итогов не позднее

    27.05.2021 13:0027.05.2021 13:0027.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176870Подведение итогов не позднее Парафин П-2 20 тонн. Транспортные расходы берет но себя компания заказчика.Узда

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 13:0027.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176870Подведение итогов не позднее Парафин П-2 20 тонн. Транспортные расходы берет но себя компания заказчика.Узда

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Парафин П-2 20 тонн. Транспортные расходы берет но себя компания заказчика.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    20 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Транспортные расходы берет на себя компания заказчика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Возможна предоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ
    Все закупки и тендеры СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    19.20.4

    Нефтепродукты прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "парафин П-2 "

    Кол-во: 20

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