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Номер извещения
ГП176870
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Парафин П-2 20 тонн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 14:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
+375 29 693503 доб. 5
Факс
Адрес электронной почты
mir.svechi@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шапиро Наталья Львовна
Место рассмотрения предложений
Узда
Закупки и тендеры
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Парафин П-2 20 тонн. Транспортные расходы берет но себя компания заказчика.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 10:00 GMT +324.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176870Дата и время окончания срока приема заявок Парафин П-2 20 тонн. Транспортные расходы берет но себя компания заказчика.Узда
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2021 10:0024.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176870Дата и время вскрытия заявок Парафин П-2 20 тонн. Транспортные расходы берет но себя компания заказчика.Узда
Подведение итогов не позднее
27.05.2021 13:0027.05.2021 13:0027.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176870Подведение итогов не позднее Парафин П-2 20 тонн. Транспортные расходы берет но себя компания заказчика.Узда
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Парафин П-2 20 тонн. Транспортные расходы берет но себя компания заказчика.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Транспортные расходы берет на себя компания заказчика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ
Все закупки и тендеры СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ
Адрес местонахождения
19.20.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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