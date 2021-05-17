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Номер извещения
32110256592
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка тележек
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
30.04.2021 13:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-67
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki_345@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яковлева Алиса Викторовна
Место рассмотрения предложений
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка тележек
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 06:00 GMT +317.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256592Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тележек620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110256592Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка тележек620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Дата и время проведения
27.05.2021 10:0027.05.2021 10:0027.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110256592Дата и время проведения Поставка тележек620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 16:0028.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256592Подведение итогов не позднее Поставка тележек620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тележек
Начальная цена
1 376 075,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
34 ШТ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
28.22.18.260
28.22
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 2
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