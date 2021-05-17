Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка тележек

    Поставка тележек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256592Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тележек620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110256592

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    274/63-А

    Наименование закупки

    Поставка тележек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    30.04.2021 13:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Закупочная документация

    Проект договора

    32110256592_ПР.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-67

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Алиса Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка тележек

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 06:00 GMT +317.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256592Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тележек620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110256592Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка тележек620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время проведения

    27.05.2021 10:0027.05.2021 10:0027.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110256592Дата и время проведения Поставка тележек620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 16:0028.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256592Подведение итогов не позднее Поставка тележек620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256592Подведение итогов не позднее Поставка тележек620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тележек

    Начальная цена

    1 376 075,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    34 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в размере 100% от стоимости поставленного товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки товара на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или Универсальный передаточный документ (УПД)), оригинал паспорта на товар с синей печатью завода изготовителя, денежными средствами на расчетный счет поставщика. 1.1 В случае если Поставщик, является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г №209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», оплата по договору в размере 100% от стоимости поставленного товара не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара на склад покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или Универсальный передаточный документ (УПД)), паспорт на товар, денежными средствами на расчетный счет поставщика.. В случае применения указаного пункта иной срок оплаты установленный Договором, не применяется.; Однократная закупка; Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены в течении 45 календарных дней с даты заключения договора. Поставка должна быть произведена единовременно, в случае частичной отгрузки требуется письменное согласие Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    28.22.18.260

    Машины подъемные для механизации складов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934509/name/60ab80583423b8.51572409

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тележка ручная 2-х колесная складная Gigant HY-90"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Ручная гидравлическая тележка KaiserKraft 968 821-FP"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Тележка гидравлическая JC20 (г/п-2000кг, L-1150мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "АС 25, Гидравлическая тележка 2500кг, 1150х550мм, полиуретановое колесо, двойное полиуретан, ролики."

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Тележка FETRA арт.9502"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Тележка FETRA арт.12502"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Подъемный стол FETRA арт.6837"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Подъемный стол FETRA арт.6833"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Тележка гидравлическая (рохля) FETRA арт. 2119"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Тележка контователь (бочкокат) EURO-LIFT HD80A (г/п-360л)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Двухколесная ручная тележка СИБРТЕХ HT1805"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Штабелер ручной SDF1030 (г/п-1000кг h-3000мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Тележка платформенная ТП-106"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Подъемный передвижной стол Xilin SP 500"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО МЗИК
    Аукцион на понижение № 32211084845
    Поставка тележек
    Поставка тележек
    594246
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    600 410
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить