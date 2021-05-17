Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата в размере 100% от стоимости поставленного товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки товара на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или Универсальный передаточный документ (УПД)), оригинал паспорта на товар с синей печатью завода изготовителя, денежными средствами на расчетный счет поставщика. 1.1 В случае если Поставщик, является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г №209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», оплата по договору в размере 100% от стоимости поставленного товара не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара на склад покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или Универсальный передаточный документ (УПД)), паспорт на товар, денежными средствами на расчетный счет поставщика.. В случае применения указаного пункта иной срок оплаты установленный Договором, не применяется.; Однократная закупка; Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены в течении 45 календарных дней с даты заключения договора. Поставка должна быть произведена единовременно, в случае частичной отгрузки требуется письменное согласие Покупателя.