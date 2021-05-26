Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по комплексной разработке документации для опасных производственных объектов (10950 Разработка нормативных документов в области промышленной безопасности и охраны труда 10955 Разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на производственных объектах, 10948 Оформление деклараций промышленной безопасности)для нужд ООО «Газпромнефть-Ямал» на 2021-2023 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП176808 Уникальный номер закупки 01-0057687-336-2021 Номер закупки 01-0057687-336-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по комплексной разработке документации для опасных производственных объектов (10950 Разработка нормативных документов в области промышленной безопасности и охраны труда 10955 Разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на производственных объектах, 10948 Оформление деклараций промышленной безопасности)для нужд ООО «Газпромнефть-Ямал» на 2021-2023 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ Юридический адрес 629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а Почтовый адрес 629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а Контактный телефон +7 922 060-79-50 Адрес электронной почты gpn-yamal-uoz@tmn.gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Мамаева Екатерина Валерьевна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ Ключевые слова: нефть

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Список лотов Лот 1 Комплексная разработка документации для опасных производственных объектов (10950 Разработка нормативных документов в области промышл Дата и время окончания срока приема заявок 26.05.2021 12:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП176808 Дата и время окончания срока приема заявок Комплексная разработка документации для опасных производственных объектов (10950 Разработка нормативных документов в области промышл Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Комплексная разработка документации для опасных производственных объектов (10950 Разработка нормативных документов в области промышл Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт