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Номер извещения
ГП176808
Уникальный номер закупки
01-0057687-336-2021
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по комплексной разработке документации для опасных производственных объектов (10950 Разработка нормативных документов в области промышленной безопасности и охраны труда 10955 Разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на производственных объектах, 10948 Оформление деклараций промышленной безопасности)для нужд ООО «Газпромнефть-Ямал» на 2021-2023 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 12:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а
Почтовый адрес
629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а
Контактный телефон
+7 922 060-79-50
Адрес электронной почты
gpn-yamal-uoz@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мамаева Екатерина Валерьевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Комплексная разработка документации для опасных производственных объектов (10950 Разработка нормативных документов в области промышл
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 12:00 GMT +326.05.2021 12:0026.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176808Дата и время окончания срока приема заявок Комплексная разработка документации для опасных производственных объектов (10950 Разработка нормативных документов в области промышлТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Комплексная разработка документации для опасных производственных объектов (10950 Разработка нормативных документов в области промышл
Официальный сайт, на котором размещена документация
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