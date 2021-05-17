Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение СМР по объекту «Водовод пос.Горелый Хутор», г.Самара. Красноглинский район, пос.Горелый Хутор для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» РКСМ-1199

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110256172 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение СМР по объекту «Водовод пос.Горелый Хутор», г.Самара. Красноглинский район, пос.Горелый Хутор для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» РКСМ-1199 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РКС-ХОЛДИНГ

Все закупки и тендеры РКС-ХОЛДИНГ Юридический адрес 119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, д.2, этаж 2, помещение I, комната 23 Почтовый адрес 115054, Российская Федерация, Москва, Бахрушина, дом 18, стр. 3 Контактный телефон +7 495 974-32-32 Факс {} Адрес электронной почты amutafyan@roscomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Мутафян Аида Араевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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