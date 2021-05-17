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Номер извещения
32110256172
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение СМР по объекту «Водовод пос.Горелый Хутор», г.Самара. Красноглинский район, пос.Горелый Хутор для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» РКСМ-1199
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
30.04.2021 12:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, д.2, этаж 2, помещение I, комната 23
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Бахрушина, дом 18, стр. 3
Контактный телефон
+7 495 974-32-32
Факс
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Адрес электронной почты
amutafyan@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мутафян Аида Араевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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СМР по объекту: «Водовод пос.Горелый Хутор», г.Самара. Красноглинский район, пос.Горелый Хутор
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 12:00 GMT +317.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256172Дата и время окончания срока приема заявок СМР по объекту: «Водовод пос.Горелый Хутор», г.Самара. Красноглинский район, пос.Горелый ХуторМосква
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 12:00GMT +317.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110256172Дата и время вскрытия заявок СМР по объекту: «Водовод пос.Горелый Хутор», г.Самара. Красноглинский район, пос.Горелый ХуторМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.05.202131.05.2021 20:0031.05.2021 20:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110256172Дата окончания срока рассмотрения заявок СМР по объекту: «Водовод пос.Горелый Хутор», г.Самара. Красноглинский район, пос.Горелый ХуторМосква
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 20:0031.05.2021 20:0031.05.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256172Подведение итогов не позднее СМР по объекту: «Водовод пос.Горелый Хутор», г.Самара. Красноглинский район, пос.Горелый ХуторМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СМР по объекту: «Водовод пос.Горелый Хутор», г.Самара. Красноглинский район, пос.Горелый Хутор
Начальная цена
180 557 397,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
43
43
Документация лота
Кол-во:
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