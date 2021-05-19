Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и проекта санитарно-защитной зоны в составе проектной документации для реконструкции Павельцевской нефтебазы ООО «Газпромнефть-Терминал»

    Выполнение работ по разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и проекта санитарно-защитной зоны в составе проектной документации для реконструкции Павельцевской нефтебазы ООО «Газпромнефть-Терминал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176802Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и проекта санитарно-защитной зоны в составеСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176802

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0060220-333-2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и проекта санитарно-защитной зоны в составе проектной документации для реконструкции Павельцевской нефтебазы ООО «Газпромнефть-Терминал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ

    Юридический адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34

    Контактный телефон

    +7 812 679-56-00

    Адрес электронной почты

    Galaktionova.ZA@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галактионова Зоя Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и проекта санитарно-защитной зоны в составе

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.202103.07.2021 13:0003.07.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176802Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и проекта санитарно-защитной зоны в составеСанкт-Петербург

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и проекта санитарно-защитной зоны в составе

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ

    Адрес местонахождения

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГНП сеть»
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237465
    Поставка автоаксессуаров
    Поставка автоаксессуаров
    594587
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.03.2022 11:00(GMT+03:00)
    41 475 429
    Лоты:
    3
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Нижегородтеплогаз
    Маркетинговые исследования * № 32211087223
    Оказание услуг по восстановлению тепловой изоляции трубопроводов котельных и тепловых сетей.
    Оказание услуг по восстановлению тепловой изоляции трубопроводов котельных и тепловых сетей.
    594571
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования *
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    832 580
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211087210
    Выполнение работ о сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (12)
    Выполнение работ о сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    594585
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    33 656 471
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Полотовая закупка № 32211052538
    Конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на поставку химического реагента – хлорная известь для нужд ООО «РВК – Архангельск»
    Конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на поставку химического...
    589226
    Закупки корпоративных заказчиков
    Полотовая закупка
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    268 125
    Лоты:
    1
    Регион:
    Архангельская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014435
    Закупка концевых муфт
    Закупка концевых муфт
    594586
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГПБ-Сервис
    Запрос предложений № ГП213139
    Закупка услуг по внешней уборке зданий (мытье наружного остекления и фасадов зданий, очистка кровель зданий от снега и наледи, мытье рекламных вывесок).
    Закупка услуг по внешней уборке зданий (мытье наружного остекления и фасадов зданий, очистка...
    586827
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
    Маркетинговые исследования № 32211087200
    09/2022/ОМИЭФ Отбор организации для поставки шкафных пунктов редуцирования газа
    09/2022/ОМИЭФ Отбор организации для поставки шкафных пунктов редуцирования газа
    594582
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    2 060 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    ГПМ ПАРТНЕР
    Запрос предложений № ГП237464
    Т001467 Закупка услуг по консультации, разработке, адаптации и модификации, установке, тестированию и сопровождению Microsoft Axapta 2009
    Т001467 Закупка услуг по консультации, разработке, адаптации и модификации, установке,...
    594583
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить