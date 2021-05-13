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Номер извещения
ГП176806
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
2402_Запрос цен на закупку Станка вертикально-сверлильного Optimum DX17V (ПКВ 2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование (Аэрофлот)
Дата публикации
30.04.2021 12:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
Контактный телефон
+49 5753 816 34 доб. 4434
Факс
--
Адрес электронной почты
apopov@aeroflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Станок вертикально-сверлильного Optimum DX17V
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Станок вертикально-сверлильного Optimum DX17V
Начальная цена
228 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ДУЗД, а/п Шереметьево-1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АЭРОФЛОТ
Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ
Адрес местонахождения
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
28.41.22.110
Документация лота
Кол-во: 1
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