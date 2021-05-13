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    Главная / Торги / 2402_Запрос цен на закупку Станка вертикально-сверлильного Optimum DX17V (ПКВ 2021)

    2402_Запрос цен на закупку Станка вертикально-сверлильного Optimum DX17V (ПКВ 2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 11:0013.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176806Дата и время окончания срока приема заявок Станок вертикально-сверлильного Optimum DX17VМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176806

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    2402_Запрос цен на закупку Станка вертикально-сверлильного Optimum DX17V (ПКВ 2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование (Аэрофлот)

    Дата публикации

    30.04.2021 12:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Юридический адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +49 5753 816 34 доб. 4434

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    apopov@aeroflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попов Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Станок вертикально-сверлильного Optimum DX17V

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176806Подведение итогов не позднее Станок вертикально-сверлильного Optimum DX17VМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Станок вертикально-сверлильного Optimum DX17V

    Начальная цена

    228 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ДУЗД, а/п Шереметьево-1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100/% постоплата
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    28.41.22.110

    Станки сверлильные металлорежущие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Описание

    30.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Станок вертикально-сверлильного Optimum DX17V"

    Кол-во: 1

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