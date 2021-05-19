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    Главная / Торги / Закупка инструментов, метизов, замков и металлических изделий для био-логического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (150 кг, 613 шт., 190 упак.) (223.ЗК.1705; Id41361)

    Закупка инструментов, метизов, замков и металлических изделий для био-логического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (150 кг, 613 шт., 190 упак.) (223.ЗК.1705; Id41361)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256235Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструментов, метизов, замков и металлических изделий для биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (150 кг, 613 шт., 190 упак.)(Id41361)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110256235

    Уникальный номер закупки

    41361

    Номер закупки

    41361

    Наименование закупки

    Закупка инструментов, метизов, замков и металлических изделий для био-логического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (150 кг, 613 шт., 190 упак.) (223.ЗК.1705; Id41361)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 12:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1028379_223_ЗК_Извещение_часть_1__не_МСП_.rtf

    1028380_223_ЗК_Извещение_часть_2__неМСП_.rtf

    1028381_проект_договора_на_поставку_товаров_223.rtf

    1028382_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    ТЗ_1020383_40006_ТЗ_инструменты_и_метизы_2021.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Нефтепродукты

    Ключевые слова:

    лом, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка инструментов, метизов, замков и металлических изделий для биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (150 кг, 613 шт., 190 упак.)(Id41361)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.05.202125.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110256235Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка инструментов, метизов, замков и металлических изделий для биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (150 кг, 613 шт., 190 упак.)(Id41361)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.05.2021 16:0025.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256235Подведение итогов не позднее Закупка инструментов, метизов, замков и металлических изделий для биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (150 кг, 613 шт., 190 упак.)(Id41361)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256235Подведение итогов не позднее Закупка инструментов, метизов, замков и металлических изделий для биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (150 кг, 613 шт., 190 упак.)(Id41361)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструментов, метизов, замков и металлических изделий для биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (150 кг, 613 шт., 190 упак.)(Id41361)

    Начальная цена

    304 217,11

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, Ленинские горы, д.1, стр.12. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.190

    Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 2"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 3"

    "Производство средств для ароматизации и дезодорирования воздуха и восков"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 4"

    "Производство абразивных изделий"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 5"

    "Производство абразивных изделий"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 6"

    "Производство абразивных изделий"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 7"

    "Производство абразивных изделий"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 8"

    "Производство абразивных изделий"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 9"

    "Производство абразивных изделий"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 10"

    "Производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки, листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для железных дорог и трамвайных путей"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 11"

    "Производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки, листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для железных дорог и трамвайных путей"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 12"

    "Производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки, листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для железных дорог и трамвайных путей"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 13"

    "Производство замков, петель"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 14"

    "Производство замков, петель"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 15"

    "Производство замков, петель"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 16"

    "Производство замков, петель"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 17"

    "Производство замков, петель"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 18"

    "Производство замков, петель"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 19"

    "Производство замков, петель"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 20"

    "Производство замков, петель"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 21"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 22"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 23"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 24"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 25"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 26"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 27"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 28"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 29"

    "Производство изделий из проволоки и пружин"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 30"

    "Производство изделий из проволоки и пружин"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 31"

    "Производство изделий из проволоки и пружин"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 32"

    "Производство изделий из проволоки и пружин"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 33"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 34"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 35"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 36"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 37"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 38"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 39"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 40"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 41"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 42"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 43"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 44"

    "Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 45"

    "Производство прочей мебели"

    Кол-во: 2.00000

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