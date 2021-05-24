Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ЗП №91/ЗП - Катионит для нужд Туапсинского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар" для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар»

    ЗП №91/ЗП - Катионит для нужд Туапсинского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар" для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256064Дата и время окончания срока приема заявок ЗП №91/ЗП - Катионит для нужд Туапсинского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар" для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110256064

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗП №91/ЗП - Катионит для нужд Туапсинского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар" для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 12:42

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    91_ЗП_1_13_ГТ_Крас_З_02.07.2021.zip

    91_ZP_О_внесении_изменений.zip

    91_ZP_О_переносе_ДВ_и_ДПИ.zip

    91_ZP_KORR_от_19.05.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 474

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aantropova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антропова Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗП №91/ЗП - Катионит для нужд Туапсинского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар" для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.202114.07.2021 23:5914.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256064Подведение итогов не позднее ЗП №91/ЗП - Катионит для нужд Туапсинского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар" для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗП №91/ЗП - Катионит для нужд Туапсинского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар" для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    800 104,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Буденного, 117/2 оф 313

    Классификатор ОКПД2

    20.59.5

    Продукты химические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.75

    Торговля оптовая химическими продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/974402/name/60e3693952d5f1.83614331

    05.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗП №91/ЗП - Катионит для нужд Туапсинского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар" для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237284
    Поставка химических реагентов
    Поставка химических реагентов
    594017
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить