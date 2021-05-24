Лот 1

ЗП №91/ЗП - Катионит для нужд Туапсинского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар" для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)