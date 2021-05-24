Определение поставщика для поставки блоков проявки, роликов для МФУ, картриджей для печати, фотобарабана для картриджа, картриджей для принтера, тонеров для печати, тонер-картриджей, узлов термозакрепления

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110256245 Уникальный номер закупки КО-54/2021 Номер закупки КО-54/2021 Наименование закупки Определение поставщика для поставки блоков проявки, роликов для МФУ, картриджей для печати, фотобарабана для картриджа, картриджей для принтера, тонеров для печати, тонер-картриджей, узлов термозакрепления Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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