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    Главная / Торги / Определение поставщика для поставки блоков проявки, роликов для МФУ, картриджей для печати, фотобарабана для картриджа, картриджей для принтера, тонеров для печати, тонер-картриджей, узлов термозакрепления

    Определение поставщика для поставки блоков проявки, роликов для МФУ, картриджей для печати, фотобарабана для картриджа, картриджей для принтера, тонеров для печати, тонер-картриджей, узлов термозакрепления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256245Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блоков проявки, роликов для МФУ, картриджей для печати, фотобарабана для картриджа, картриджей для принтера, тонеров для печати, тонер-картриджей, узлов термозакрепления г.ТомскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110256245

    Уникальный номер закупки

    КО-54/2021

    Номер закупки

    КО-54/2021

    Наименование закупки

    Определение поставщика для поставки блоков проявки, роликов для МФУ, картриджей для печати, фотобарабана для картриджа, картриджей для принтера, тонеров для печати, тонер-картриджей, узлов термозакрепления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 12:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_и_документация_в_ред._2.docx

    Извещение_о_внесении_изменений.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Юридический адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    Почтовый адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Контактный телефон

    +7 3822 90-22-40

    Факс

    +7 3822 90-26-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazpromgr.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Душкина Маргарита Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Томск

    Закупки и тендеры Томская область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка блоков проявки, роликов для МФУ, картриджей для печати, фотобарабана для картриджа, картриджей для принтера, тонеров для печати, тонер-картриджей, узлов термозакрепления

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 12:0026.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256245Подведение итогов не позднее Поставка блоков проявки, роликов для МФУ, картриджей для печати, фотобарабана для картриджа, картриджей для принтера, тонеров для печати, тонер-картриджей, узлов термозакрепления г.Томск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка блоков проявки, роликов для МФУ, картриджей для печати, фотобарабана для картриджа, картриджей для принтера, тонеров для печати, тонер-картриджей, узлов термозакрепления

    Начальная цена

    288 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Извещении и Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в Извещении и Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Классификатор ОКПД2

    28.23.26.000

    Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51.1

    Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок проявки Kyocera DV-1150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Блок проявки Kyocera DV-1130(E)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Ролики для МФУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Картридж для печати Xerox 006R01462"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Картридж для печати Xerox 006R01464"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Картридж для печати Xerox 006R01463"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Картридж для печати Xerox 006R01461"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Фотобарабан для картриджа Xerox 013R00658"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Картридж для принтера Konica Minolta TN-221K"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Картридж для принтера Konica Minolta TN-221Y"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Картридж для принтера Konica Minolta TN-221С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Картридж для принтера Konica Minolta TN-221M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Тонер для печати Konica Minolta TN-323"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Тонер-картридж Kyocera TK-1170 или эквивалент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Катридж для печати Hi-Black Kyocera TK-1130 или эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Узел термозакрепления Kyocera FK-1150"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Тонер-картридж Kyocera TK-1120 или эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Катридж для печати Kyocera TK475"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Картридж для печати HP B3P23A"

    Кол-во: 2

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