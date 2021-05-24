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Номер извещения
32110256245
Уникальный номер закупки
КО-54/2021
Наименование закупки
Определение поставщика для поставки блоков проявки, роликов для МФУ, картриджей для печати, фотобарабана для картриджа, картриджей для принтера, тонеров для печати, тонер-картриджей, узлов термозакрепления
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 12:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,
Почтовый адрес
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А
Контактный телефон
+7 3822 90-22-40
Факс
+7 3822 90-26-01
Адрес электронной почты
zakupki@gazpromgr.tomsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Душкина Маргарита Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г.Томск
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка блоков проявки, роликов для МФУ, картриджей для печати, фотобарабана для картриджа, картриджей для принтера, тонеров для печати, тонер-картриджей, узлов термозакрепления
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.202126.05.2021 12:0026.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256245Подведение итогов не позднее Поставка блоков проявки, роликов для МФУ, картриджей для печати, фотобарабана для картриджа, картриджей для принтера, тонеров для печати, тонер-картриджей, узлов термозакрепления г.Томск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка блоков проявки, роликов для МФУ, картриджей для печати, фотобарабана для картриджа, картриджей для принтера, тонеров для печати, тонер-картриджей, узлов термозакрепления
Начальная цена
288 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Извещении и Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
Адрес местонахождения
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А
28.23.26.000
46.51.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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