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    Главная / Торги / Поставка моторного топлива для нужд АО "НПО автоматики"

    Поставка моторного топлива для нужд АО "НПО автоматики"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256023Дата и время окончания срока приема заявок поставка моторного топливаЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110256023

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка моторного топлива для нужд АО "НПО автоматики"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 12:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке.docx

    Приложение__1_проект_договора.docx

    Извещение_о_внесении_изменений.docx

    Приложение__2_тех_задание.docx

    Извещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМАТИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А. СЕМИХАТОВА
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    Почтовый адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Контактный телефон

    +7 343 263-71-08

    Факс

    +7 343 350-53-01

    Адрес электронной почты

    788@npoa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Виктория Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Нефтепродукты

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка моторного топлива

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 07:00 GMT +320.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256023Дата и время окончания срока приема заявок поставка моторного топливаЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 07:0120.05.2021 07:0120.05.2021 07:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110256023Дата и время вскрытия заявок поставка моторного топливаЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145

    Подведение итогов не позднее

    20.05.2021 15:0020.05.2021 15:0020.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256023Подведение итогов не позднее поставка моторного топливаЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 15:0020.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256023Подведение итогов не позднее поставка моторного топливаЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моторного топлива

    Начальная цена

    4 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АЗС, указанные в приложении №5 к договоруРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО АВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 55000.00000

    "Позиция 2"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 40000.00000

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