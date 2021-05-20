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Номер извещения
32110256023
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка моторного топлива для нужд АО "НПО автоматики"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 12:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
Почтовый адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
Контактный телефон
+7 343 263-71-08
Факс
+7 343 350-53-01
Адрес электронной почты
788@npoa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Виктория Олеговна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145
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Поставка моторного топлива
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 07:00 GMT +320.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256023Дата и время окончания срока приема заявок поставка моторного топливаЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 07:0120.05.2021 07:0120.05.2021 07:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110256023Дата и время вскрытия заявок поставка моторного топливаЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145
Подведение итогов не позднее
20.05.2021 15:0020.05.2021 15:0020.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256023Подведение итогов не позднее поставка моторного топливаЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моторного топлива
Начальная цена
4 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АЗС, указанные в приложении №5 к договоруРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО АВТОМАТИКИ
Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
19.20.21.300
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 55000.00000
Кол-во: 40000.00000
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