Определение подрядчика для выполнения работ по монтажу систем электронной очереди

1. Пересмотр проектной документации в части КИП и А "Плавильно-литейного агрегата 1М" с учетом требований НТД и заменой устаревших материалов, снятых с производства, на современные аналоги. 2. Проведение демонтажных и монтажных работ по пересмотренному проекту, проведение ПНР оборудования КИП и А.