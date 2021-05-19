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Номер извещения
ГП176853
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка «Комплекса ЛАРН» для обустройства ЛЭС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 14:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-50-93
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
EKuznetsova@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Елена Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка «Комплекса ЛАРН» для обустройства ЛЭС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 21:00 GMT +319.05.2021 21:0019.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176853Дата и время окончания срока приема заявок Поставка «Комплекса ЛАРН» для обустройства ЛЭСТюменская область
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 06:0020.05.2021 06:0020.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176853Дата и время вскрытия заявок Поставка «Комплекса ЛАРН» для обустройства ЛЭСТюменская область
Подведение итогов не позднее
15.07.2021 13:0015.07.2021 13:0015.07.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176853Подведение итогов не позднее Поставка «Комплекса ЛАРН» для обустройства ЛЭСТюменская область
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка «Комплекса ЛАРН» для обустройства ЛЭС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
25.30.21.150
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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