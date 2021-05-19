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    Главная / Торги / Поставка «Комплекса ЛАРН» для обустройства ЛЭС

    Поставка «Комплекса ЛАРН» для обустройства ЛЭС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 21:0019.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176853Дата и время окончания срока приема заявок Поставка «Комплекса ЛАРН» для обустройства ЛЭСТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176853

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Лот 2242

    Наименование закупки

    Поставка «Комплекса ЛАРН» для обустройства ЛЭС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 14:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__Лот_2242.rar

    Задание_на_поставку.pdf

    Техническое_задание_на_ЛАРН_.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-50-93

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    EKuznetsova@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Елена Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка «Комплекса ЛАРН» для обустройства ЛЭС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 21:00 GMT +319.05.2021 21:0019.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176853Дата и время окончания срока приема заявок Поставка «Комплекса ЛАРН» для обустройства ЛЭСТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 06:0020.05.2021 06:0020.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176853Дата и время вскрытия заявок Поставка «Комплекса ЛАРН» для обустройства ЛЭСТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2021 13:0015.07.2021 13:0015.07.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176853Подведение итогов не позднее Поставка «Комплекса ЛАРН» для обустройства ЛЭСТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.202115.07.2021 13:0015.07.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176853Подведение итогов не позднее Поставка «Комплекса ЛАРН» для обустройства ЛЭСТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка «Комплекса ЛАРН» для обустройства ЛЭС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    25.30.21.150

    Комплексы, установки для производства, использования, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка «Комплекса ЛАРН» для обустройства ЛЭС"

    Кол-во: 1

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