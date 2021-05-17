Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка источников бесперебойного питания для нужд ПАО «РКК «Энергия»

    Поставка источников бесперебойного питания для нужд ПАО «РКК «Энергия»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258641Дата и время окончания срока приема заявок Поставка источников бесперебойного питания для нужд ПАО «РКК «Энергия»КоролевПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110258641

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка источников бесперебойного питания для нужд ПАО «РКК «Энергия»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 16:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_ЗК__мсп____ИБП.doc

    Проект_Договора_ИБП.docx

    Технические_требования_к_ИБП.docx

    Протокол_ЗК__30_4_Поставка_ИБП__итоговый.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб.513-68-84

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    tatyana.lagunina@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лагунина Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка источников бесперебойного питания для нужд ПАО «РКК «Энергия»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258641Подведение итогов не позднее Поставка источников бесперебойного питания для нужд ПАО «РКК «Энергия»Королев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка источников бесперебойного питания для нужд ПАО «РКК «Энергия»

    Начальная цена

    2 078 490,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническими требованиями и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии c проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.110

    Устройства и блоки питания вычислительных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935220/name/60ac8a274b2270.07305903

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка источников бесперебойного питания "

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225693
    Поставка источников бесперебойного питания (ИБП) марки EATON, APC
    Поставка источников бесперебойного питания (ИБП) марки EATON, APC
    592050
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Москва
    Все регионы
    Москва, Краснодарский край
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Маркетинговое исследование (Аэрофлот) № ГП225746
    Запрос предложений на поставку источников бесперебойного питания
    Запрос предложений на поставку источников бесперебойного питания
    592235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговое исследование (Аэрофлот)
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить