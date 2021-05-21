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    Главная / Торги / 19-ЗК/2021 На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для ортопедии для нужд ГАУЗ НО «ОСП».

    19-ЗК/2021 На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для ортопедии для нужд ГАУЗ НО «ОСП».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256922Дата и время окончания срока приема заявок На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для ортопедии для нужд ГАУЗ НО «ОСП»Нижний Новгород, Володарского, 56Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110256922

    Уникальный номер закупки

    19-ЗК/2021

    Номер закупки

    19-ЗК/2021

    Наименование закупки

    19-ЗК/2021 На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для ортопедии для нужд ГАУЗ НО «ОСП».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 14:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110256922_Изменение_1_17.05.2021

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области Областная стоматологическая поликлиника
    Все закупки и тендеры ГАУЗ НО ОСП

    Юридический адрес

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23

    Почтовый адрес

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23

    Контактный телефон

    +7 831 422-84-12

    Факс

    +7 831 433-56-90

    Адрес электронной почты

    zakupki@oblstomat.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышева Дарья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород, Володарского, 56

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Закупки и тендеры Инструменты и оборудование медицинские

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для ортопедии для нужд ГАУЗ НО «ОСП»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 13:0024.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256922Подведение итогов не позднее На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для ортопедии для нужд ГАУЗ НО «ОСП»Нижний Новгород, Володарского, 56

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для ортопедии для нужд ГАУЗ НО «ОСП»

    Начальная цена

    4 831 950,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По адресам структурных подразделений ГАУЗ НО «ОСП» указанным в Приложении №3.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет, аванс не предусмотрен. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки партии товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней (банковским днем считается рабочий день Министерства финансов Нижегородской области) со дня предоставления надлежащим образом оформленного счета (счета-фактуры), после подписания сторонами товарно-транспортной накладной.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУЗ НО ОСП
    Все закупки и тендеры ГАУЗ НО ОСП

    Адрес местонахождения

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23

    Классификатор ОКПД2

    32.50.2

    Инструменты и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и ортопедических приспособлений

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 3239.00000

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