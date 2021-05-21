19-ЗК/2021 На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для ортопедии для нужд ГАУЗ НО «ОСП».

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет, аванс не предусмотрен. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки партии товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней (банковским днем считается рабочий день Министерства финансов Нижегородской области) со дня предоставления надлежащим образом оформленного счета (счета-фактуры), после подписания сторонами товарно-транспортной накладной.