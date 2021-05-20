Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка светодиодных ламп в 2021 г. для нужд подразделений МГУ имени М.В.Ломоносова (ЦЗ_89) (25791 шт.) (223.ЗК.1704; Id40883)

    Закупка светодиодных ламп в 2021 г. для нужд подразделений МГУ имени М.В.Ломоносова (ЦЗ_89) (25791 шт.) (223.ЗК.1704; Id40883)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256229Дата и время окончания срока приема заявок Закупка светодиодных ламп в 2021 г. для нужд подразделений МГУ имени М.В.Ломоносова (ЦЗ_89) (25791 шт.)(Id40883)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110256229

    Уникальный номер закупки

    40883

    Номер закупки

    40883

    Наименование закупки

    Закупка светодиодных ламп в 2021 г. для нужд подразделений МГУ имени М.В.Ломоносова (ЦЗ_89) (25791 шт.) (223.ЗК.1704; Id40883)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 12:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИД_40883_1028363_223_ЗК_Извещение_часть_2__неМСП_в_редакции_от_14.05.2021.rtf

    ИД_40883_2021_05_14_Изменения__Отдел__сроки_закупки.docx

    ИД_40883_2021_05_14_Изменения__Управление__ТЗ.docx

    ИД_40883_Измененное_ТЗ_светодиодные_лампы_2021_в_редакции_от_14.05.2021.docx

    1028365_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    1028362_223_ЗК_Извещение_часть_1__не_МСП_.rtf

    1028364_проект_договора_на_поставку_товаров_223.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое осветительное

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка светодиодных ламп в 2021 г. для нужд подразделений МГУ имени М.В.Ломоносова (ЦЗ_89) (25791 шт.)(Id40883)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.05.202125.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110256229Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка светодиодных ламп в 2021 г. для нужд подразделений МГУ имени М.В.Ломоносова (ЦЗ_89) (25791 шт.)(Id40883)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.05.2021 16:0025.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256229Подведение итогов не позднее Закупка светодиодных ламп в 2021 г. для нужд подразделений МГУ имени М.В.Ломоносова (ЦЗ_89) (25791 шт.)(Id40883)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256229Подведение итогов не позднее Закупка светодиодных ламп в 2021 г. для нужд подразделений МГУ имени М.В.Ломоносова (ЦЗ_89) (25791 шт.)(Id40883)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка светодиодных ламп в 2021 г. для нужд подразделений МГУ имени М.В.Ломоносова (ЦЗ_89) (25791 шт.)(Id40883)

    Начальная цена

    3 032 926,15

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, Москва, Ленинские горы,1. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    27.40.15.114

    Лампы люминесцентные

    Классификатор ОКВЭД2

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 2090.00000

    "Позиция 2"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 3780.00000

    "Позиция 3"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 1300.00000

    "Позиция 4"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 590.00000

    "Позиция 5"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 370.00000

    "Позиция 6"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 7"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 8"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 9"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 10"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 1600.00000

    "Позиция 11"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 650.00000

    "Позиция 12"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 404.00000

    "Позиция 13"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 840.00000

    "Позиция 14"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 3000.00000

    "Позиция 15"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 5750.00000

    "Позиция 16"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 4400.00000

    "Позиция 17"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 182.00000

    "Позиция 18"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 35.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Нижегородтеплогаз
    Маркетинговые исследования * № 32211087223
    Оказание услуг по восстановлению тепловой изоляции трубопроводов котельных и тепловых сетей.
    Оказание услуг по восстановлению тепловой изоляции трубопроводов котельных и тепловых сетей.
    594571
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования *
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    832 580
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211087210
    Выполнение работ о сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (12)
    Выполнение работ о сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    594585
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    33 656 471
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Полотовая закупка № 32211052538
    Конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на поставку химического реагента – хлорная известь для нужд ООО «РВК – Архангельск»
    Конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на поставку химического...
    589226
    Закупки корпоративных заказчиков
    Полотовая закупка
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    268 125
    Лоты:
    1
    Регион:
    Архангельская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014435
    Закупка концевых муфт
    Закупка концевых муфт
    594586
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГПБ-Сервис
    Запрос предложений № ГП213139
    Закупка услуг по внешней уборке зданий (мытье наружного остекления и фасадов зданий, очистка кровель зданий от снега и наледи, мытье рекламных вывесок).
    Закупка услуг по внешней уборке зданий (мытье наружного остекления и фасадов зданий, очистка...
    586827
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
    Маркетинговые исследования № 32211087200
    09/2022/ОМИЭФ Отбор организации для поставки шкафных пунктов редуцирования газа
    09/2022/ОМИЭФ Отбор организации для поставки шкафных пунктов редуцирования газа
    594582
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    2 060 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    ГПМ ПАРТНЕР
    Запрос предложений № ГП237464
    Т001467 Закупка услуг по консультации, разработке, адаптации и модификации, установке, тестированию и сопровождению Microsoft Axapta 2009
    Т001467 Закупка услуг по консультации, разработке, адаптации и модификации, установке,...
    594583
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО МАШ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087169
    на право заключения договора на выполнение работ по ремонту вилочных погрузчиков
    на право заключения договора на выполнение работ по ремонту вилочных погрузчиков
    594578
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    812 402
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить