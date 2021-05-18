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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110256616
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товаров по номенклатурной группе: Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.04.2021 13:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
Контактный телефон
+7 812 605-09-48
Факс
+7 812 605-09-48
Адрес электронной почты
Petrov_SR@mrg.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петров Сергей Романович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товаров по номенклатурной группе: Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров по номенклатурной группе: Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника
Начальная цена
21 251 375,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
26.20.1
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5.00000
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