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    Главная / Торги / КО №249/КО - Комплектующие теплообменников на котельных для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Волгоград»

    КО №249/КО - Комплектующие теплообменников на котельных для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Волгоград»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255901Дата и время окончания срока приема заявок КО №249/КО - Комплектующие теплообменников на котельных для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Волгоград»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110255901

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №249/КО - Комплектующие теплообменников на котельных для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Волгоград»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 12:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    249_КО_1_4_ГТ_Влг_КО_16.06.2021.zip

    249_корретировка_ТЗ.zip

    ko_249_korr.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 510

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vvasilkova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Василькова Владлена Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №249/КО - Комплектующие теплообменников на котельных для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Волгоград»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    23.06.202123.06.2021 23:5923.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255901Подведение итогов не позднее КО №249/КО - Комплектующие теплообменников на котельных для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Волгоград»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №249/КО - Комплектующие теплообменников на котельных для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Волгоград»

    Начальная цена

    518 450,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, город Волгоград, Пугачевская, 20пом. 1001

    Классификатор ОКПД2

    28.25.11.110

    Теплообменники

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/963026/name/60d1ee08bd4e96.03629013

    22.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №249/КО - Комплектующие теплообменников на котельных для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Волгоград»"

    Кол-во: 1

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