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    Главная / Торги / Запроса котировок в электронной форме для участников, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку стеллажей металлических № 8/ЗКЭ

    Запроса котировок в электронной форме для участников, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку стеллажей металлических № 8/ЗКЭ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 04:3017.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256155Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стеллажей металлическихКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110256155

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    8/ЗКЭ

    Наименование закупки

    Запроса котировок в электронной форме для участников, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку стеллажей металлических № 8/ЗКЭ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 12:51

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    8_ЗКЭ.doc

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
    Все закупки и тендеры АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

    Юридический адрес

    660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,

    Почтовый адрес

    660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"

    Контактный телефон

    +7 391 219-04-41

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    banina@gpkk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Банина Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стеллажей металлических

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202118.05.2021 05:0018.05.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256155Подведение итогов не позднее Поставка стеллажей металлическихКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стеллажей металлических

    Начальная цена

    1 715 796,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    19 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Аптека №351, расположенная по адресу г. Норильск, ул. Нансена 82; - Аптека №135, расположенная по адресу г. Норильск, ул. Бауманская д.16А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
    Все закупки и тендеры АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

    Адрес местонахождения

    660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,

    660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"

    Классификатор ОКПД2

    31.09.11.120

    Стеллажи, стойки, вешалки металлические

    Классификатор ОКВЭД2

    31.09

    Производство прочей мебели

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/928193/name/60a3238ed8bf93.83784297

    18.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочей мебели"

    Кол-во: 19.00000

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