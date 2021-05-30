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Наименование процедуры
Продажа 4-х комнатной квартиры, общей площадью 129,7 кв.м, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. 10 Квартал, д. 40
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Челябинская область, г. Троицк, ул. 10 Квартал, д. 40
Номер извещения
ГП176794
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Предмет договора
Продажа 4-х комнатной квартиры, общей площадью 129,7 кв.м, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. 10 Квартал, д. 40
Начальная цена
1550140.58
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
155014.06
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-04-2021 12:34 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.06.2021 18:00
Дата и время проведения
02.06.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
4-х комнатная квартира на 4-м этаже 5-ти этажного кирпичного дома, общей площадью 129,7 кв.м. расположенное на 4 этаже 5-этажного кирпичного дома. Жилая площадь квартиры – 61,9 кв.м. Площадь кухни – 10,9 кв.м. Высота пол-потолок – 2,48 м Санузел – 1 совмещенный санузел, 1 туалет. Особенности планировки квартиры – смежно-изолированная.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
155014.06
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Юридический адрес
356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, Солнечнодольск, Нет, Нет
Контактный телефон
+7 812 646-13-64 доб. 2420
Адрес электронной почты
Domracheva.Yuliya@ogk2.ru
Ф.И.О. контактного лица
Домрачева Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Домрачева Юлия Александровна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Domracheva.Yuliya@ogk2.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 646-13-64
Адрес местонахождения продавца/инициатора
356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, Солнечнодольск, Нет, Нет
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Информационным извещением о проведении торгов
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Информационным извещением о проведении торгов
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
По месту нахождения имущества
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
https://www.gazpromnoncoreassets.ru/
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