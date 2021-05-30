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    Главная / Торги / Продажа 4-х комнатной квартиры, общей площадью 129,7 кв.м, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. 10 Квартал, д. 40

    Продажа 4-х комнатной квартиры, общей площадью 129,7 кв.м, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. 10 Квартал, д. 40

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2021 23:5930.05.2021 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176794Дата и время окончания срока приема заявок Продажа 4-х комнатной квартиры, общей площадью 129,7 кв.м, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. 10 Квартал, д. 40Санкт-ПетербургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа 4-х комнатной квартиры, общей площадью 129,7 кв.м, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. 10 Квартал, д. 40

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Челябинская область, г. Троицк, ул. 10 Квартал, д. 40

    Номер извещения

    ГП176794

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

    Предмет договора

    Продажа 4-х комнатной квартиры, общей площадью 129,7 кв.м, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. 10 Квартал, д. 40

    Начальная цена

    1550140.58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    155014.06

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-04-2021 12:34 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.06.2021 18:00

    Дата и время проведения

    02.06.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

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    Форма заявки для участия в торгах

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    Проект_договора_купли_продажи.doc

    Информационное_извещение_квартира___42_ЭТП_ГПБ.doc

    Приложение__2_анкета_Участника.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    4-х комнатная квартира на 4-м этаже 5-ти этажного кирпичного дома, общей площадью 129,7 кв.м. расположенное на 4 этаже 5-этажного кирпичного дома. Жилая площадь квартиры – 61,9 кв.м. Площадь кухни – 10,9 кв.м. Высота пол-потолок – 2,48 м Санузел – 1 совмещенный санузел, 1 туалет. Особенности планировки квартиры – смежно-изолированная.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    155014.06

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

    Юридический адрес

    356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, Солнечнодольск, Нет, Нет

    Контактный телефон

    +7 812 646-13-64 доб. 2420

    Адрес электронной почты

    Domracheva.Yuliya@ogk2.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Домрачева Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Домрачева Юлия Александровна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Domracheva.Yuliya@ogk2.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 646-13-64

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, Солнечнодольск, Нет, Нет

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с Информационным извещением о проведении торгов

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Информационным извещением о проведении торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    По месту нахождения имущества

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    https://www.gazpromnoncoreassets.ru/

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