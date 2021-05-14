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    Главная / Торги / ограждение территории DFence Prof-NORD: панели ограждения, опоры угловые, ворота, замок Производитель Дефенс-Рус, Россия, г.Екатеринбург

    ограждение территории DFence Prof-NORD: панели ограждения, опоры угловые, ворота, замок Производитель Дефенс-Рус, Россия, г.Екатеринбург

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176857Дата и время окончания срока приема заявок ограждение территории DFence Prof-NORD: панели ограждения, опоры угловые, ворота, замок Производитель Дефенс-Рус, Россия, г.Екатеринбург МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176857

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2497/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    ограждение территории DFence Prof-NORD: панели ограждения, опоры угловые, ворота, замок Производитель Дефенс-Рус, Россия, г.Екатеринбург

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.04.2021 14:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП176857_second_parts_protocol.rtf

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.7__с_09.11.2020_.doc

    210420_Карточка_предприятия__Директор_Сильченко_М.С._.pdf

    Техзадание_от_30.04.2021_ПОДПИСАНО.pdf

    4570РД5_1.00.Р.03.КС.1.11.ОФ.000.7z

    Форма_КП__30.04.2021.xlsx

    Извещение_2497_СТГ_ТПС_от_30.04.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    v.golius@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голиус Виктория Валериевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ограждение территории DFence Prof-NORD: панели ограждения, опоры угловые, ворота, замок Производитель Дефенс-Рус, Россия, г.Екатеринбург

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176857Дата и время окончания срока приема заявок ограждение территории DFence Prof-NORD: панели ограждения, опоры угловые, ворота, замок Производитель Дефенс-Рус, Россия, г.Екатеринбург Москва

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2021 17:0014.06.2021 17:0014.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176857Подведение итогов не позднее ограждение территории DFence Prof-NORD: панели ограждения, опоры угловые, ворота, замок Производитель Дефенс-Рус, Россия, г.Екатеринбург Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.202114.06.2021 17:0014.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176857Подведение итогов не позднее ограждение территории DFence Prof-NORD: панели ограждения, опоры угловые, ворота, замок Производитель Дефенс-Рус, Россия, г.Екатеринбург Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ограждение территории DFence Prof-NORD: панели ограждения, опоры угловые, ворота, замок Производитель Дефенс-Рус, Россия, г.Екатеринбург

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ---

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская область, г Усть Кут, Зверева 212Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ---
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    25.9

    Производство прочих готовых металлических изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/947295/name/60b9cd5b4002b7.24344937

    04.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замок накладной "KERBEROS" для ворот"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Панель ограждения ОПС-N.6.270х214.ДФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Ворота распашные ВРПр-N.600х280.СЗ.ФЛШ.ДФ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Заграждение СЗПР-N.6.313х220.ФЛШ.ДФ"

    Кол-во: 49

    "Позиция 5"

    "Опора угловая СУ-N8.8.04.280.ФЛШ.ДФ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Панель ограждения ОПС-N.6.139х214.ДФ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Панель стыковочная универсальная ОПС-N(УС).6.25х214.ДФ"

    Кол-во: 5

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