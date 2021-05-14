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Номер извещения
ГП176857
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ограждение территории DFence Prof-NORD: панели ограждения, опоры угловые, ворота, замок Производитель Дефенс-Рус, Россия, г.Екатеринбург
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.04.2021 14:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
v.golius@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Голиус Виктория Валериевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Ограждение территории DFence Prof-NORD: панели ограждения, опоры угловые, ворота, замок Производитель Дефенс-Рус, Россия, г.Екатеринбург
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176857Дата и время окончания срока приема заявок ограждение территории DFence Prof-NORD: панели ограждения, опоры угловые, ворота, замок Производитель Дефенс-Рус, Россия, г.Екатеринбург Москва
Подведение итогов не позднее
14.06.2021 17:0014.06.2021 17:0014.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176857Подведение итогов не позднее ограждение территории DFence Prof-NORD: панели ограждения, опоры угловые, ворота, замок Производитель Дефенс-Рус, Россия, г.Екатеринбург Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ограждение территории DFence Prof-NORD: панели ограждения, опоры угловые, ворота, замок Производитель Дефенс-Рус, Россия, г.Екатеринбург
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
---
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская область, г Усть Кут, Зверева 212Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
25.9
25.9
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 49
Кол-во: 4
Кол-во: 3
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