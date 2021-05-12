Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Предусмотрен аванс; Оплата производится поэтапно в следующем порядке: 1. Этап I Авансирование: Заказчик, на основании выставляемого Подрядчиком счета, уплачивает Подрядчику аванс в размере 35% от цены Договора (п.2.1. Договора) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления Заказчику оригинала безотзывной банковской гарантии (гарантии, обеспечивающей возврат аванса). Банковская гарантия должна быть выдана на сумму выплаченного аванса на срок исполнения обязательств плюс 60 дней. Банковская гарантия предоставляется Заказчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора. В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать возврат аванса по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса по Договору на тех же условиях и в том же размере. 2. Этап II Окончательный расчет за фактически выполненные работы: Оплата оставшихся 65% от цены Договора (п.2.1. Договора) производится Заказчиком единоразово в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления следующих документов: - счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст.169 НК РФ; - справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3, подписанной Заказчиком и Подрядчиком с приложением акта выполненных работ по форме №КС-2, подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. - счета на оплату.; Однократная закупка; Начало работ – не позднее 07.06.2021г. Окончание Работ – не позднее 15.08.2021г., с правом досрочного выполнения Работ.