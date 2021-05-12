Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту теплового канала и трубопроводов тепловой сети от тепловой камеры ТК-1а до ТК-2а с устройством тепловой камеры и вводом в корпус 93

    Выполнение работ по ремонту теплового канала и трубопроводов тепловой сети от тепловой камеры ТК-1а до ТК-2а с устройством тепловой камеры и вводом в корпус 93

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 06:0012.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256085Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту теплового канала и трубопроводов тепловой сети от тепловой камеры ТК-1а до ТК-2а с устройством тепловой камеры и вводом в корпус 93620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110256085

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    251/64-А

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту теплового канала и трубопроводов тепловой сети от тепловой камеры ТК-1а до ТК-2а с устройством тепловой камеры и вводом в корпус 93

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 12:43

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Расчет НМЦ

    Проект договора

    Извещение

    Закупочная документация

    32110256085_ПИ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-67

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Алиса Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту теплового канала и трубопроводов тепловой сети от тепловой камеры ТК-1а до ТК-2а с устройством тепловой камеры и вводом в корпус 93

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 16:0024.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256085Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту теплового канала и трубопроводов тепловой сети от тепловой камеры ТК-1а до ТК-2а с устройством тепловой камеры и вводом в корпус 93620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту теплового канала и трубопроводов тепловой сети от тепловой камеры ТК-1а до ТК-2а с устройством тепловой камеры и вводом в корпус 93

    Начальная цена

    13 187 486,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    131 874,87 (сумма блокируется)

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    35

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предусмотрен аванс; Оплата производится поэтапно в следующем порядке: 1. Этап I Авансирование: Заказчик, на основании выставляемого Подрядчиком счета, уплачивает Подрядчику аванс в размере 35% от цены Договора (п.2.1. Договора) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления Заказчику оригинала безотзывной банковской гарантии (гарантии, обеспечивающей возврат аванса). Банковская гарантия должна быть выдана на сумму выплаченного аванса на срок исполнения обязательств плюс 60 дней. Банковская гарантия предоставляется Заказчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора. В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать возврат аванса по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса по Договору на тех же условиях и в том же размере. 2. Этап II Окончательный расчет за фактически выполненные работы: Оплата оставшихся 65% от цены Договора (п.2.1. Договора) производится Заказчиком единоразово в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления следующих документов: - счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст.169 НК РФ; - справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3, подписанной Заказчиком и Подрядчиком с приложением акта выполненных работ по форме №КС-2, подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. - счета на оплату.; Однократная закупка; Начало работ – не позднее 07.06.2021г. Окончание Работ – не позднее 15.08.2021г., с правом досрочного выполнения Работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12.190

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934477/name/60ab7dc19afda8.88214465

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт теплового канала и трубопроводов тепловой сети от тепловой камеры ТК-1а до ТК-2а с устройством тепловой камеры и вводом в корпус 93"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ВТУ
    Запрос предложений № ГП225060
    Поставка системы кондиционирования воздуха промышленного типа в серверное помещение АСУТП (пом. 403 АБК), выполнение работ по монтажу и пуско-наладке
    Поставка системы кондиционирования воздуха промышленного типа в серверное помещение АСУТП...
    590284
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить