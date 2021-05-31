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Наименование процедуры
Продажа имущества путём публичного предложения в электронной форме по продаже долей в уставном капитале ООО «Полимер» в размере 9,696%, принадлежащей ООО «Наш городок», в размере 4,753%, принадлежащей ООО «СервисЭнергоГаз», в размере 85,551%, принадлежащей ООО «ВолгоУралНИПИгаз» (совместные торги)
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, 134.
Номер извещения
ГП176791
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Доля уставного капитала в размере 100% Общества с ограниченной ответственностью «Полимер» ИНН 5610087812 ОГРН 1055610054048 дата государственный регистрационный 23.05.2005 года, (далее – доля в УК). Сведения о ООО «Полимер»: 6.1. Место нахождения Общества: 460027, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, 134. 6.2. Данные государственной регистрации Общества: ОГРН 1055610054048 6.3. Уставный капитал Общества составляет 52 600 000 (Пятьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на доли в УК. 6.4. Основной вид деятельности Общества: производство полимерной продукции. 6.5. Ознакомление претендентов с документами в рамках публичного предложения осуществляется с 30.04.2021 года по 01.06.2021 года в будние дни с 9:00 до 17:00 (местное время) по адресу: 460027, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, 134. Актив продается единым неделимым лотом
Начальная цена
124591000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
12459100.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-04-2021 12:31 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.06.2021 18:00
Дата и время проведения
02.06.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
доли в уставном капитале ООО «Полимер» в размере 9,696%, принадлежащей ООО «Наш городок», в размере 4,753%, принадлежащей ООО «СервисЭнергоГаз», в размере 85,551%, принадлежащей ООО «ВолгоУралНИПИгаз» (совместные торги)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
12459100.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Копылов Григорий
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ngorodok56@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 3532 73-69-45 доб. 83532736951
Адрес местонахождения продавца/инициатора
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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