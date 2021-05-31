Предмет договора

Доля уставного капитала в размере 100% Общества с ограниченной ответственностью «Полимер» ИНН 5610087812 ОГРН 1055610054048 дата государственный регистрационный 23.05.2005 года, (далее – доля в УК). Сведения о ООО «Полимер»: 6.1. Место нахождения Общества: 460027, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, 134. 6.2. Данные государственной регистрации Общества: ОГРН 1055610054048 6.3. Уставный капитал Общества составляет 52 600 000 (Пятьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на доли в УК. 6.4. Основной вид деятельности Общества: производство полимерной продукции. 6.5. Ознакомление претендентов с документами в рамках публичного предложения осуществляется с 30.04.2021 года по 01.06.2021 года в будние дни с 9:00 до 17:00 (местное время) по адресу: 460027, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, 134. Актив продается единым неделимым лотом