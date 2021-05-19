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    Главная / Торги / ЗП №213/ЗП - Проведение замеров промышленных выбросов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Орел»

    ЗП №213/ЗП - Проведение замеров промышленных выбросов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Орел»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255855Дата и время окончания срока приема заявок ЗП №213/ЗП - Проведение замеров промышленных выбросов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Орел» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110255855

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗП №213/ЗП - Проведение замеров промышленных выбросов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Орел»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 12:20

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    213_ЗП_1_12_ГТ_Орел_З_02.07.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 474

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aantropova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антропова Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗП №213/ЗП - Проведение замеров промышленных выбросов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Орел» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.07.202107.07.2021 23:5907.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255855Подведение итогов не позднее ЗП №213/ЗП - Проведение замеров промышленных выбросов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Орел» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗП №213/ЗП - Проведение замеров промышленных выбросов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Орел» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    1 141 028,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ОРЁЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ОРЁЛ

    Адрес местонахождения

    302010, Российская Федерация, Орловская область, Орёл, Авиационная, 1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19

    Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/974357/name/60e3299758ab59.56373932

    05.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗП №213/ЗП - Проведение замеров промышленных выбросов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Орел» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

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