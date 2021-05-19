На оказание услуг по проведению экспертизы технической документации на соответствие требованиям в области использования атомной энергии, в том числе ТТ к ИЭК, к продукции и условиям применения продукции на ОИАЭ, изготовитель оборудования АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» (Шкафы защиты ошиновки 330кВ ДЗЛ (ВОЛС) и Шкафы защиты 750кВ ДЗЛ (ВОЛС)) по ТЗ ИЯТЛ.650057.106 (KUR.1069.0.ACY.AE.EC0001) и Дополнение 1, для Курской АЭС-2 (НП-071-2018)