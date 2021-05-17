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Номер извещения
ГП176786
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Замена системы кондиционирования в серверном помещении офисного здания по адресу г. Омск, Больничный переулок д.6
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190068, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, дом 74, литер А
Почтовый адрес
190068, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, дом 74, литер А
Контактный телефон
+7 812 718-50-00
Адрес электронной почты
pd_gpn_bs@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аргунова Алена Арсеновна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Замена системы кондиционирования в серверном помещении офисного здания по адресу г. Омск, Больничный переулок д.6
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 12:00 GMT +317.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176786Дата и время окончания срока приема заявок Замена системы кондиционирования в серверном помещении офисного здания по адресу г. Омск, Больничный переулок д.6Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Замена системы кондиционирования в серверном помещении офисного здания по адресу г. Омск, Больничный переулок д.6
Официальный сайт, на котором размещена документация
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