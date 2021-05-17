www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105130
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор поставщика услуг по организации уборки помещений операционных офисов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории г. Мурманска и Мурманской области
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.05.2021 17:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Почтовый адрес
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Контактный телефон
8152 доб.55-36-36
Факс
+7 812 325-21-47
Адрес электронной почты
Sergey.Plaunov.Peterburg@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Плаунов Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Мурманск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выбор поставщика услуг по организации уборки помещений операционных офисов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории г. Мурманска и Мурманской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 12:00 GMT +317.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105130Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг по организации уборки помещений операционных офисов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории г. Мурманска и Мурманской областиМурманск
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 12:0017.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105130Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика услуг по организации уборки помещений операционных офисов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории г. Мурманска и Мурманской областиМурманск
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 18:0030.06.2021 18:0030.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105130Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по организации уборки помещений операционных офисов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории г. Мурманска и Мурманской областиМурманск
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.06.202130.06.2021 18:0030.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105130Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по организации уборки помещений операционных офисов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории г. Мурманска и Мурманской областиМурманск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор поставщика услуг по организации уборки помещений операционных офисов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории г. Мурманска и Мурманской области
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации открытого запроса предложений № А-04-21-ГПБ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Документации открытого запроса предложений № А-04-21-ГПБРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
81.21.10.000
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.