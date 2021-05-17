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    Главная / Торги / Выбор поставщика услуг по организации уборки помещений операционных офисов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории г. Мурманска и Мурманской области

    Выбор поставщика услуг по организации уборки помещений операционных офисов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории г. Мурманска и Мурманской области

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105130Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг по организации уборки помещений операционных офисов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории г. Мурманска и Мурманской областиМурманскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105130

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    А-04-21-ГПБ

    Наименование закупки

    Выбор поставщика услуг по организации уборки помещений операционных офисов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории г. Мурманска и Мурманской области

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.05.2021 17:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105130_second_parts_protocol.rtf

    Документация_открытого_запроса_предложений___А_04_21_ГПБ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Юридический адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Почтовый адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Контактный телефон

    8152 доб.55-36-36

    Факс

    +7 812 325-21-47

    Адрес электронной почты

    Sergey.Plaunov.Peterburg@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Плаунов Сергей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Мурманск

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выбор поставщика услуг по организации уборки помещений операционных офисов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории г. Мурманска и Мурманской области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 12:00 GMT +317.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105130Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг по организации уборки помещений операционных офисов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории г. Мурманска и Мурманской областиМурманск

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 12:0017.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105130Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика услуг по организации уборки помещений операционных офисов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории г. Мурманска и Мурманской областиМурманск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 18:0030.06.2021 18:0030.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105130Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по организации уборки помещений операционных офисов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории г. Мурманска и Мурманской областиМурманск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 18:0030.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105130Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по организации уборки помещений операционных офисов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории г. Мурманска и Мурманской областиМурманск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор поставщика услуг по организации уборки помещений операционных офисов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории г. Мурманска и Мурманской области

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Документации открытого запроса предложений № А-04-21-ГПБ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации открытого запроса предложений № А-04-21-ГПБРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации открытого запроса предложений № А-04-21-ГПБ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Классификатор ОКПД2

    81.21.10.000

    Услуги по общей уборке зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/971786/name/60ddbdfb0e0d37.06789378

    01.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по организации уборки помещений операционных офисов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» расположенных на территории г. Мурманска и Мурманской области"

    Кол-во: 1

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