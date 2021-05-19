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    Главная / Торги / Поставка датчиков давления с клапанными блоками

    Поставка датчиков давления с клапанными блоками

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255832Дата и время окончания срока приема заявок поставка датчиков давления с клапанными блоками614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра".Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110255832

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка датчиков давления с клапанными блоками

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 12:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление_о_приостановлении_процедуры_закупки.pdf

    Решение_о_внесении_изменений.doc

    981_ЗК_32110255832_с_изм.1.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-70-32

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    bnv940@iskra.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бледных Н. В.

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра".

    Закупки и тендеры Пермский край

    Закупки и тендеры Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка датчиков давления с клапанными блоками

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255832Дата и время окончания срока приема заявок поставка датчиков давления с клапанными блоками614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра".

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110255832Дата и время вскрытия заявок поставка датчиков давления с клапанными блоками614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра".

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.202121.06.2021 15:0021.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255832Подведение итогов не позднее поставка датчиков давления с клапанными блоками614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра".

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка датчиков давления с клапанными блоками

    Начальная цена

    1 549 265,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    26.51.6

    Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.6

    Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний

    Документация лота

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний"

    Кол-во: 36.00000

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