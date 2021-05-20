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    Главная / Торги / ЗЗ/21-0277 Запасные части для станций управления "ЭЛЕКТОН" для нужд АО "САНЕКО" в 2021 году

    ЗЗ/21-0277 Запасные части для станций управления "ЭЛЕКТОН" для нужд АО "САНЕКО" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176779Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для станций управления "ЭЛЕКТОН" для нужд АО "САНЕКО" в 2021 годуМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176779

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗЗ/21-0277

    Наименование закупки

    ЗЗ/21-0277 Запасные части для станций управления "ЭЛЕКТОН" для нужд АО "САНЕКО" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 12:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗИП_ЭЛЕКТОН.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Контактный телефон

    +7 495 642-09-26

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MYanbakhtin@alrep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Янбахтин Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части для станций управления "ЭЛЕКТОН" для нужд АО "САНЕКО" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 18:00 GMT +320.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176779Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для станций управления "ЭЛЕКТОН" для нужд АО "САНЕКО" в 2021 годуМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 18:0020.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176779Дата и время вскрытия заявок Запасные части для станций управления "ЭЛЕКТОН" для нужд АО "САНЕКО" в 2021 годуМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.07.2021 18:0020.07.2021 18:0020.07.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176779Подведение итогов не позднее Запасные части для станций управления "ЭЛЕКТОН" для нужд АО "САНЕКО" в 2021 годуМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.07.202120.07.2021 18:0020.07.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176779Подведение итогов не позднее Запасные части для станций управления "ЭЛЕКТОН" для нужд АО "САНЕКО" в 2021 годуМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для станций управления "ЭЛЕКТОН" для нужд АО "САНЕКО" в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Классификатор ОКПД2

    27.90.33.110

    Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗИП СУ ЭЛЕКТОН"

    Кол-во: 1

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