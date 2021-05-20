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Номер извещения
ГП176779
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗЗ/21-0277 Запасные части для станций управления "ЭЛЕКТОН" для нужд АО "САНЕКО" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 12:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Контактный телефон
+7 495 642-09-26
Факс
--
Адрес электронной почты
MYanbakhtin@alrep.ru
Ф.И.О. контактного лица
Янбахтин Максим Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Запасные части для станций управления "ЭЛЕКТОН" для нужд АО "САНЕКО" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 18:00 GMT +320.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176779Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для станций управления "ЭЛЕКТОН" для нужд АО "САНЕКО" в 2021 годуМосква
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 18:0020.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176779Дата и время вскрытия заявок Запасные части для станций управления "ЭЛЕКТОН" для нужд АО "САНЕКО" в 2021 годуМосква
Подведение итогов не позднее
20.07.2021 18:0020.07.2021 18:0020.07.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176779Подведение итогов не позднее Запасные части для станций управления "ЭЛЕКТОН" для нужд АО "САНЕКО" в 2021 годуМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части для станций управления "ЭЛЕКТОН" для нужд АО "САНЕКО" в 2021 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК АЛРЕП
Все закупки и тендеры УК АЛРЕП
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
27.90.33.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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