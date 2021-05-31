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Номер извещения
ГП176778
Уникальный номер закупки
01-0067264-363-2021
Наименование закупки
Выполнение работ по монтажу инженерных систем на энергетических объектах в рамках реализации проекта «Строительство объектов электроснабжения КГПН МНПЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Почтовый адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Контактный телефон
+7 495 777-26-01 доб. 56876
Адрес электронной почты
ZAKUPKI_ES@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рогова Юлия Эрнестовна
Место рассмотрения заявок
Москва
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Выполнение работ по монтажу инженерных систем на энергетических объектах в рамках реализации проекта «Строительство объектов электр
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 13:00 GMT +331.05.2021 13:0031.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176778Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу инженерных систем на энергетических объектах в рамках реализации проекта «Строительство объектов электрМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение работ по монтажу инженерных систем на энергетических объектах в рамках реализации проекта «Строительство объектов электр
Официальный сайт, на котором размещена документация
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