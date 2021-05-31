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    Главная / Торги / Выполнение работ по монтажу инженерных систем на энергетических объектах в рамках реализации проекта «Строительство объектов электроснабжения КГПН МНПЗ»

    Выполнение работ по монтажу инженерных систем на энергетических объектах в рамках реализации проекта «Строительство объектов электроснабжения КГПН МНПЗ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 13:0031.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176778Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу инженерных систем на энергетических объектах в рамках реализации проекта «Строительство объектов электрМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП176778

    Уникальный номер закупки

    01-0067264-363-2021

    Номер закупки

    01-0067264-363-2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по монтажу инженерных систем на энергетических объектах в рамках реализации проекта «Строительство объектов электроснабжения КГПН МНПЗ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39

    Почтовый адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39

    Контактный телефон

    +7 495 777-26-01 доб. 56876

    Адрес электронной почты

    ZAKUPKI_ES@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рогова Юлия Эрнестовна

    Место рассмотрения заявок

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    нефть, строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по монтажу инженерных систем на энергетических объектах в рамках реализации проекта «Строительство объектов электр

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 13:00 GMT +331.05.2021 13:0031.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176778Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу инженерных систем на энергетических объектах в рамках реализации проекта «Строительство объектов электрМосква

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Выполнение работ по монтажу инженерных систем на энергетических объектах в рамках реализации проекта «Строительство объектов электр

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