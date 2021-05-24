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Номер извещения
ГП176777
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной выполнить работы по промышленному дизайну робототехнических систем
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 27010
Адрес электронной почты
tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кирилочкина Александра Константиновна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по промышленному дизайну робототехнических систем
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 11:00 GMT +324.05.2021 11:0024.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176777Дата и время окончания срока приема заявок Работы по промышленному дизайну робототехнических системСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Работы по промышленному дизайну робототехнических систем
Официальный сайт, на котором размещена документация
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