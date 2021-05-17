Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию

    Поставка оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255924Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110255924

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    264/63-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Поставка оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 12:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110255924_ИП.pdf

    Проект договора

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 06:00 GMT +317.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255924Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 06:0017.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110255924Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255924Подведение итогов не позднее Поставка оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию

    Начальная цена

    1 520 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    50%

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предусмотрен аванс; 1.Условия оплаты: 1.1. Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика первый авансовый платеж в размере 50% от стоимости оборудования в размере _______________ (______________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% - ________________ рублей в течение 10 (десяти) дней c даты подписания договора и получения счета на оплату, при предоставлении Покупателю безотзывной банковской гарантии. Оригинал безотзывной банковской гарантии на первый авансовый платеж предоставляется Поставщиком в адрес Покупателя в течение 20 (двадцати) банковских дней от даты подписания договора на срок равный сроку поставки плюс 60(шестьдесят) рабочих дней. Обеспечение возврата аванса по выбору поставщика так же может быть предоставлено в виде обеспечительного платежа в размере 50% от стоимости оборудования, который перечисляется на р/счет Покупателя. Реквизиты расчетного счета ПАО «МЗИК»: р/сч 40702810316110101593, к/сч 30101810500000000674, БИК 046577674, Уральский банк ПАО Сбербанк». Назначение платежа: Перечисление денежных средств Покупателю (ПАО «МЗИК») - обеспечительный платеж по договору на поставку оборудования, проведение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию. Возврат обеспечительного платежа производится путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика в течение 60(шестидесяти) рабочих дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи оборудования и предоставления отгрузочных документов. 1.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать возврат аванса по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса по Договору на тех же условиях и в том же размере. 1.3. Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика сумму в размере 50% от стоимости оборудования в размере ___________________ (_________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% - ________________________ рублей в течение 10 (десяти) дней с момента перехода права собственности на Оборудование от Поставщика к Покупателю согласно п.п. 7.4. настоящего Договора. 1.4. Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика сумму в размере 100% стоимости работ в размере __________ (_____________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% - _____________________________ рублей, в течение 10-ти календарных дней со дня подписания «Акта выполненных работ».; Однократная закупка; Поставка Оборудования, работы по монтажу, пусконаладке и инструктажу персонала должны быть выполнены не позднее 30.11.2021 г. Досрочная поставка оборудования разрешается с письменного согласия Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    28.22.14.121

    Краны мостовые электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935274/name/60ac8ea9960b41.05383017

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран мостовой электрический однобалочный подвесной г/п 1т."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Попозиционная № ГП201377
    Запрос коммерческих предложений на поставку сборочных единиц для ЭМК г/п 80/20т, изготовленных в соответствии с чертежно-конструкторской документацией Заказчика. (Попозиционная)
    Запрос коммерческих предложений на поставку сборочных единиц для ЭМК г/п 80/20т, изготовленных...
    584419
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП213485
    Проведение работ по демонтажу мостовых кранов с посадочными площадками
    Проведение работ по демонтажу мостовых кранов с посадочными площадками
    588116
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить