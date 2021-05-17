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    Главная / Торги / Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов

    Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255907Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110255907

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    265/63-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 12:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение

    32110255907_ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 06:00 GMT +317.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255907Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 06:0017.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110255907Дата и время вскрытия заявок Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255907Подведение итогов не позднее Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов

    Начальная цена

    193 533,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    16 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в соответствии с фактически выполненным объемом работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента согласования Заказчиком следующих документов:  Документы в соответствии с п.6.1 Технического задания (Приложения №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 к Договору);  Акт сдачи-приемки выполненных работах;  Счет на оплату;  Счет-фактура (УПД). Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика в размере 100% стоимости выполненных работ Проектировщиком и согласованных (принятых) Заказчиком на основании акта о выполненных работах.; 01.01.18 - 31.10.18; Все работы должны быть выполнены Проектировщиком с момента (даты) подписания договора и до полного исполнения всех обязательств Сторон в соответствии с техническим заданием (Приложения №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 к Договору), но не позднее 31.08.2021г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    41.10.10.000

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    41.1

    Разработка строительных проектов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935357/name/60ac95e5eee8f0.52862858

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов корпус 9 цех №38"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов корпус 8 цех №3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов корпус 31 цех №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов корпус 3 цех №24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов корпус 15, 12-II цех №25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов корпус 8 цех №27"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов корпус 9 цех №37"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов корпус 2,70, п. Красный цех №38"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов корпус 96 цех №40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов корпус 28 цех №41"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов корпус 15 цех №42"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов корпус 12 цех №48"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов корпус 12 цех №71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов корпус 12 цех №78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов корпус 70 цех №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов корпус 22,31 цех №82"

    Кол-во: 1

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