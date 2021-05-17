Проектирование стационарных анкерных устройств страховочных систем подкрановых путей мостовых кранов

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в соответствии с фактически выполненным объемом работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента согласования Заказчиком следующих документов:  Документы в соответствии с п.6.1 Технического задания (Приложения №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 к Договору);  Акт сдачи-приемки выполненных работах;  Счет на оплату;  Счет-фактура (УПД). Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика в размере 100% стоимости выполненных работ Проектировщиком и согласованных (принятых) Заказчиком на основании акта о выполненных работах.; 01.01.18 - 31.10.18; Все работы должны быть выполнены Проектировщиком с момента (даты) подписания договора и до полного исполнения всех обязательств Сторон в соответствии с техническим заданием (Приложения №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 к Договору), но не позднее 31.08.2021г.