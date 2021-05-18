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Номер извещения
32110257556
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок на право заключения договора на поставку листов стальных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 14:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Почтовый адрес
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Контактный телефон
+7 499 940-02-22
Факс
+7 499 940-09-99
Адрес электронной почты
tender@gskb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Греку Людмила Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка листов стальных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 09:30 GMT +318.05.2021 09:3018.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257556Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листов стальныхМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 09:3018.05.2021 09:3018.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110257556Дата и время вскрытия заявок Поставка листов стальныхМосква
Подведение итогов не позднее
25.05.2021 23:5925.05.2021 23:5925.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257556Подведение итогов не позднее Поставка листов стальныхМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка листов стальных
Начальная цена
880 326,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО АЛМАЗ
Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ
Адрес местонахождения
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
24.10.31.000
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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