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Номер извещения
ГП176773
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по погрузо-разгрузочным работам материально-технических ресурсов в г. Усинск для нужд Дивизиона «Север» ООО «Газпромнефть-Снабжение» в рамках коммерческой деятельности.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4685
Адрес электронной почты
select-gpns@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баканова Оксана Руслановна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по погрузо-разгрузочным работам материально-технических ресурсов в г. Усинск для нужд Дивизиона «Север» ООО «Газпромн
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 12:55 GMT +324.05.2021 12:5524.05.2021 12:55Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176773Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по погрузо-разгрузочным работам материально-технических ресурсов в г. Усинск для нужд Дивизиона «Север» ООО «ГазпромнТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по погрузо-разгрузочным работам материально-технических ресурсов в г. Усинск для нужд Дивизиона «Север» ООО «Газпромн
Официальный сайт, на котором размещена документация
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