Оказание услуг по погрузо-разгрузочным работам материально-технических ресурсов в г. Усинск для нужд Дивизиона «Север» ООО «Газпромнефть-Снабжение» в рамках коммерческой деятельности.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП176773 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0069133-338-2021 Наименование закупки Оказание услуг по погрузо-разгрузочным работам материально-технических ресурсов в г. Усинск для нужд Дивизиона «Север» ООО «Газпромнефть-Снабжение» в рамках коммерческой деятельности. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Снабжение

Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение Юридический адрес 644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23 Почтовый адрес 190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4685 Адрес электронной почты select-gpns@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Баканова Оксана Руслановна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Оказание услуг по погрузо-разгрузочным работам материально-технических ресурсов в г. Усинск для нужд Дивизиона «Север» ООО «Газпромн Дата и время окончания срока приема заявок 24.05.2021 12:55 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП176773 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по погрузо-разгрузочным работам материально-технических ресурсов в г. Усинск для нужд Дивизиона «Север» ООО «Газпромн Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг по погрузо-разгрузочным работам материально-технических ресурсов в г. Усинск для нужд Дивизиона «Север» ООО «Газпромн Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт