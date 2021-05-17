Приобретение сверлильных станков, проведение пусконаладочных работ, инструктажа персонала

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Предусмотрен аванс; 1. Условия оплаты: 1.1. Первый авансовый платеж в размере 50% от стоимости Оборудования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания договора, получения счета на оплату при предоставлении Покупателю безотзывной банковской гарантии. Оригинал безотзывной банковской гарантии на первый авансовый платеж предоставляется Поставщиком в адрес Покупателя в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания договора на срок равный сроку поставки плюс 60 (шестьдесят) рабочих дней, в размере 50% от стоимости оборудования. Обеспечение возврата аванса по выбору Поставщика так же может быть предоставлено в виде обеспечительного платежа в размере 50% от стоимости Оборудования, который перечисляется на р/счет Покупателя. Реквизиты расчетного счета ПАО «МЗИК»: р/сч 40702810316110101593, к/сч 30101810500000000674, БИК 046577674, Уральский банк ПАО Сбербанк». Назначение платежа: Перечисление денежных средств Покупателю (ПАО «МЗИК») - обеспечительный платеж по договору на Поставку установки плазменной сварки, проведение шеф-монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персонала. Возврат обеспечительного платежа производится путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи оборудования и предоставления отгрузочных документов. В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать возврат аванса по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса по Договору на тех же условиях и в том же размере. 1.2. Второй платеж в размере 50% от стоимости Оборудования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи оборудования и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура (УПД), товарная накладная, техническая документация в соответствии с Приложением № 2, 3, 4 к договору). 1.3. Третий платеж в размере 100% от стоимости Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Акта выполненных Работ денежными средствами на расчетный счет поставщика.; Однокатная закупка; Все обязательства Поставщика по поставке Оборудования должны быть исполнены в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с момента заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка оборудования разрешается с согласия Покупателя. Все обязательства Поставщика по выполнению Работ Покупателю должны быть исполнены в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о готовности к проведению пусконаладочных работ, инструктажу персонала.