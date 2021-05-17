Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Приобретение сверлильных станков, проведение пусконаладочных работ, инструктажа персонала

    Приобретение сверлильных станков, проведение пусконаладочных работ, инструктажа персонала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255995Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение сверлильных станков, проведение пусконаладочных работ, инструктажа персонала620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110255995

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    268/63-А

    Наименование закупки

    Приобретение сверлильных станков, проведение пусконаладочных работ, инструктажа персонала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 12:36

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Договор_на_три_сверлильных_станка.doc

    Закупочная документация

    Извещение

    32110255995_ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Оборудование металлообрабатывающее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение сверлильных станков, проведение пусконаладочных работ, инструктажа персонала

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 16:0031.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255995Подведение итогов не позднее Приобретение сверлильных станков, проведение пусконаладочных работ, инструктажа персонала620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение сверлильных станков, проведение пусконаладочных работ, инструктажа персонала

    Начальная цена

    7 489 974,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    50

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предусмотрен аванс; 1. Условия оплаты: 1.1. Первый авансовый платеж в размере 50% от стоимости Оборудования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания договора, получения счета на оплату при предоставлении Покупателю безотзывной банковской гарантии. Оригинал безотзывной банковской гарантии на первый авансовый платеж предоставляется Поставщиком в адрес Покупателя в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания договора на срок равный сроку поставки плюс 60 (шестьдесят) рабочих дней, в размере 50% от стоимости оборудования. Обеспечение возврата аванса по выбору Поставщика так же может быть предоставлено в виде обеспечительного платежа в размере 50% от стоимости Оборудования, который перечисляется на р/счет Покупателя. Реквизиты расчетного счета ПАО «МЗИК»: р/сч 40702810316110101593, к/сч 30101810500000000674, БИК 046577674, Уральский банк ПАО Сбербанк». Назначение платежа: Перечисление денежных средств Покупателю (ПАО «МЗИК») - обеспечительный платеж по договору на Поставку установки плазменной сварки, проведение шеф-монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персонала. Возврат обеспечительного платежа производится путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи оборудования и предоставления отгрузочных документов. В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать возврат аванса по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса по Договору на тех же условиях и в том же размере. 1.2. Второй платеж в размере 50% от стоимости Оборудования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи оборудования и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура (УПД), товарная накладная, техническая документация в соответствии с Приложением № 2, 3, 4 к договору). 1.3. Третий платеж в размере 100% от стоимости Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Акта выполненных Работ денежными средствами на расчетный счет поставщика.; Однокатная закупка; Все обязательства Поставщика по поставке Оборудования должны быть исполнены в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с момента заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка оборудования разрешается с согласия Покупателя. Все обязательства Поставщика по выполнению Работ Покупателю должны быть исполнены в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о готовности к проведению пусконаладочных работ, инструктажу персонала.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    28.41.22.110

    Станки сверлильные металлорежущие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41

    Производство металлообрабатывающего оборудования

    Документация лота

    Уведомление УФАС

    06.07.2021

    Решение_УФАС.pdf

    06.07.2021

    Решение_УФАС.pdf

    06.07.2021

    Решение_УФАС.pdf

    06.07.2021

    Предписание_УФАС.pdf

    06.07.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/980264/name/60ebe56b925271.18858161

    12.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вертикально-сверлильный станок 2С132"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Проведение ПНР и инструктажа персонала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Вертикальн-сверлильный станок 2Н135"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Проведение ПНР и инструктажа персонала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Радиально-сверлильный станок 2Л554"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Проведение ПНР и инструктажа персонала"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Полотовая закупка № 32211052538
    Конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на поставку химического реагента – хлорная известь для нужд ООО «РВК – Архангельск»
    Конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на поставку химического...
    589226
    Закупки корпоративных заказчиков
    Полотовая закупка
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    268 125
    Лоты:
    1
    Регион:
    Архангельская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014435
    Закупка концевых муфт
    Закупка концевых муфт
    594586
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГПБ-Сервис
    Запрос предложений № ГП213139
    Закупка услуг по внешней уборке зданий (мытье наружного остекления и фасадов зданий, очистка кровель зданий от снега и наледи, мытье рекламных вывесок).
    Закупка услуг по внешней уборке зданий (мытье наружного остекления и фасадов зданий, очистка...
    586827
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
    Маркетинговые исследования № 32211087200
    09/2022/ОМИЭФ Отбор организации для поставки шкафных пунктов редуцирования газа
    09/2022/ОМИЭФ Отбор организации для поставки шкафных пунктов редуцирования газа
    594582
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    2 060 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    ГПМ ПАРТНЕР
    Запрос предложений № ГП237464
    Т001467 Закупка услуг по консультации, разработке, адаптации и модификации, установке, тестированию и сопровождению Microsoft Axapta 2009
    Т001467 Закупка услуг по консультации, разработке, адаптации и модификации, установке,...
    594583
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО МАШ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087169
    на право заключения договора на выполнение работ по ремонту вилочных погрузчиков
    на право заключения договора на выполнение работ по ремонту вилочных погрузчиков
    594578
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    812 402
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211087178
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (14)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    594581
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    30 159 215
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237463
    Поставка чаш шлаковозных
    Поставка чаш шлаковозных
    594573
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить