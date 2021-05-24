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Номер извещения
32110255363
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования для мастерских по компетенции "Промышленная автоматика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение (конкурентный)
Дата публикации
14.05.2021 14:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122
Почтовый адрес
460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 3532 75-23-84
Факс
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Адрес электронной почты
kristina161.1@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кручинина О. В.
Место рассмотрения предложений
460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для мастерских по компетенции "Промышленная автоматика"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для мастерских по компетенции "Промышленная автоматика"
Начальная цена
4 759 866,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
460056, г.Оренбург, ул.Шевченко, 40Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАПОУ ГТТ
Все закупки и тендеры ГАПОУ ГТТ
Адрес местонахождения
460036, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ШЕВЧЕНКО, 40,
460036, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ШЕВЧЕНКО, 40
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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