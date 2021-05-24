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    Главная / Торги / Поставка оборудования для мастерских по компетенции "Промышленная автоматика"

    Поставка оборудования для мастерских по компетенции "Промышленная автоматика"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 08:0024.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255363Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для мастерских по компетенции "Промышленная автоматика"460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110255363

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для мастерских по компетенции "Промышленная автоматика"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение (конкурентный)

    Дата публикации

    14.05.2021 14:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Описание предмета закупки

    Документация о закупке

    Перечень внесенных изменений

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК
    Все закупки и тендеры ГКУ ЦОЗ

    Юридический адрес

    460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122

    Почтовый адрес

    460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 3532 75-23-84

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kristina161.1@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кручинина О. В.

    Место рассмотрения предложений

    460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для мастерских по компетенции "Промышленная автоматика"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 08:0031.05.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255363Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для мастерских по компетенции "Промышленная автоматика"460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для мастерских по компетенции "Промышленная автоматика"

    Начальная цена

    4 759 866,35

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    460056, г.Оренбург, ул.Шевченко, 40Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАПОУ ГТТ
    Все закупки и тендеры ГАПОУ ГТТ

    Адрес местонахождения

    460036, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ШЕВЧЕНКО, 40,

    460036, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ШЕВЧЕНКО, 40

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Элементы логические магнитные, полупроводниковые"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Реле электромагнитные"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Плиты, листы прочие пластмассовые непористые"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Арматура кабельная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Устройства запоминающие внутренние"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Устройства запоминающие внутренние"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Устройства запоминающие внутренние"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Устройства ввода/вывода данных прочие"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Устройства ввода/вывода данных прочие"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Устройства ввода/вывода данных прочие"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Устройства ввода/вывода данных прочие"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Устройства ввода/вывода данных прочие"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Контакторы электромагнитные"

    Кол-во: 15

    "Позиция 24"

    "Контакторы электромагнитные"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Выключатели и переключатели неавтоматические"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Выключатели и переключатели неавтоматические"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Выключатели и переключатели неавтоматические"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "Резисторы, кроме нагревательных резисторов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки"

    Кол-во: 35

    "Позиция 33"

    "Плиты, листы прочие пластмассовые непористые"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Плиты, листы прочие пластмассовые непористые"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Плиты, листы прочие пластмассовые непористые"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Устройства и блоки питания вычислительных машин"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Арматура кабельная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Части и комплектующие коммуникационного оборудования"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Устройства ввода/вывода данных прочие"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Устройства ввода/вывода данных прочие"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Устройства ввода/вывода данных прочие"

    Кол-во: 5

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