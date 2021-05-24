Поставка оборудования для мастерских по компетенции "Промышленная автоматика"

Поставка оборудования для мастерских по компетенции "Промышленная автоматика"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАПОУ ГТТ Все закупки и тендеры ГАПОУ ГТТ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации" Кол-во: 5

"Позиция 2" "Элементы логические магнитные, полупроводниковые" Кол-во: 5

"Позиция 3" "Реле электромагнитные" Кол-во: 5

"Позиция 4" "Плиты, листы прочие пластмассовые непористые" Кол-во: 5

"Позиция 5" "Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе" Кол-во: 5

"Позиция 6" "Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе" Кол-во: 5

"Позиция 7" "Арматура кабельная" Кол-во: 10

"Позиция 8" "Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов" Кол-во: 20

"Позиция 9" "Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки" Кол-во: 5

"Позиция 10" "Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ" Кол-во: 5

"Позиция 11" "Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ" Кол-во: 5

"Позиция 12" "Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ" Кол-во: 5

"Позиция 13" "Устройства запоминающие внутренние" Кол-во: 5

"Позиция 14" "Устройства запоминающие внутренние" Кол-во: 5

"Позиция 15" "Устройства запоминающие внутренние" Кол-во: 5

"Позиция 16" "Устройства ввода/вывода данных прочие" Кол-во: 10

"Позиция 17" "Устройства ввода/вывода данных прочие" Кол-во: 5

"Позиция 18" "Устройства ввода/вывода данных прочие" Кол-во: 10

"Позиция 19" "Устройства ввода/вывода данных прочие" Кол-во: 5

"Позиция 20" "Устройства ввода/вывода данных прочие" Кол-во: 5

"Позиция 21" "Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки" Кол-во: 5

"Позиция 22" "Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки" Кол-во: 5

"Позиция 23" "Контакторы электромагнитные" Кол-во: 15

"Позиция 24" "Контакторы электромагнитные" Кол-во: 5

"Позиция 25" "Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ" Кол-во: 5

"Позиция 26" "Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ" Кол-во: 5

"Позиция 27" "Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ" Кол-во: 5

"Позиция 28" "Выключатели и переключатели неавтоматические" Кол-во: 5

"Позиция 29" "Выключатели и переключатели неавтоматические" Кол-во: 5

"Позиция 30" "Выключатели и переключатели неавтоматические" Кол-во: 30

"Позиция 31" "Резисторы, кроме нагревательных резисторов" Кол-во: 5

"Позиция 32" "Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки" Кол-во: 35

"Позиция 33" "Плиты, листы прочие пластмассовые непористые" Кол-во: 5

"Позиция 34" "Плиты, листы прочие пластмассовые непористые" Кол-во: 5

"Позиция 35" "Плиты, листы прочие пластмассовые непористые" Кол-во: 5

"Позиция 36" "Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации" Кол-во: 5

"Позиция 37" "Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие" Кол-во: 50

"Позиция 38" "Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие" Кол-во: 50

"Позиция 39" "Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки" Кол-во: 5

"Позиция 40" "Устройства и блоки питания вычислительных машин" Кол-во: 5

"Позиция 41" "Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки" Кол-во: 5

"Позиция 42" "Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки" Кол-во: 5

"Позиция 43" "Арматура кабельная" Кол-во: 5

"Позиция 44" "Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки" Кол-во: 10

"Позиция 45" "Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе" Кол-во: 5

"Позиция 46" "Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе" Кол-во: 5

"Позиция 47" "Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе" Кол-во: 5

"Позиция 48" "Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ" Кол-во: 5

"Позиция 49" "Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе" Кол-во: 5

"Позиция 50" "Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе" Кол-во: 5

"Позиция 51" "Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки" Кол-во: 5

"Позиция 52" "Части и комплектующие коммуникационного оборудования" Кол-во: 5

"Позиция 53" "Устройства ввода/вывода данных прочие" Кол-во: 5

"Позиция 54" "Устройства ввода/вывода данных прочие" Кол-во: 10